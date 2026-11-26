i Schmuggel vereitelt: Fast eine Tonne Drogen fanden die Zoll-Beamten. BMF Kokain und Cannabis in OÖ Mega-Drogenfund! Zoll stellt fast eine Tonne sicher Bei Paketkontrollen in Oberösterreich gingen dem Zoll enorme Mengen Cannabis und Kokain ins Netz. Die Drogen sind mehrere Millionen Euro wert. Von Michael Pollak 26.11.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es begann mit einer Routinekontrolle und entwickelte sich zu einer Serie gigantischer Drogenfunde. In einem Logistikzentrum für Paketdienste in Oberösterreich stellte der Zoll bei mehreren Kontrollen insgesamt mehr als 800 Kilogramm Suchtmittel sicher.

Darunter befinden sich laut Finanzministerium 900 Kilogramm Cannabis, 62 Kilogramm Cannabisharz und 27 Kilogramm Kokain. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen liegt im zweistelligen Millionenbereich.

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Routinekontrolle brachte alles ins Rollen

Den ersten großen Fund machten die Zollbediensteten am 15. Juli 2026. Bei der Kontrolle eines spanischen Lastwagens stießen sie auf mehr als 120 Kilogramm Hanfblüten und rund 1,2 Kilogramm Kokain.

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Die Drogen waren auf insgesamt 27 Sendungen verteilt. Mit aufwendigen Verpackungen sollte offenbar verhindert werden, dass die illegale Fracht entdeckt wird.

Ein Großteil der Pakete war für Empfänger in Griechenland bestimmt. Weitere Lieferungen sollten nach Ungarn, Rumänien und Österreich gehen.

Fast täglich neue Drogenfunde

Nach dem ersten Aufgriff intensivierte der Zoll seine Kontrollen. Bereits zwei Tage später entdeckten die Beamten am selben Standort weitere 62 Pakete mit Cannabis.

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Am 20. Juli wurden erneut 42 Kartons mit Suchtmitteln auf einem spanischen Lastwagen sichergestellt. Auch diese Lieferungen waren für mehrere europäische Länder, darunter Österreich, bestimmt.

In den darauffolgenden Tagen stießen die Zollbediensteten beinahe täglich auf weitere Drogensendungen.

Finanzminister reagiert auf Millionenfund

"Der bedeutende Drogenfund unterstreicht die Bedeutung der Arbeit des österreichischen Zolls. Auch wenn die Methoden noch so ausgeklügelt sind, führen unsere Kontrollen dazu, dass es aufgedeckt wird, wenn illegale Substanzen geschmuggelt werden. Die Funde sind einerseits ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in Europa, aber auch ein präventiv wichtiger Schritt", sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

Im Hintergrund werden jetzt mit Hochdruck die Drogenbosse gesucht.