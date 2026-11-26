i Nach Angaben der Einsatzkräfte brach der Brand auf einem Balkon des Wohnhauses aus. fotokerschi.at News Großbrand in der Nacht – 15 Feuerwehren im Einsatz Flammen und dichter Rauch rissen in der Nacht auf Donnerstag die Einsatzkräfte in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) aus dem Schlaf. Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten in der Nacht brach in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Hofkirchen im Traunkreis ein Feuer aus. Um 2.19 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand auf einem Wohnungsbalkon ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet.

Als die ersten Florianis eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Weite Teile des Dachbereichs standen in Flammen. Insgesamt kämpften rund 130 Einsatzkräfte von 15 Feuerwehren gegen den Großbrand.

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Vier Haustiere gerettet

Bei dem Löscheinsatz gelang es den Feuerwehrleuten auch, drei Katzen und einen Hamster aus den betroffenen Wohnungen zu retten.

Unterdessen kümmerte sich ein Großaufgebot des Rettungsdienstes um insgesamt 14 Menschen. Vier von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht.

Betreuung bei eisigen Temperaturen

Weil die Temperaturen in der Nacht unter den Gefrierpunkt gesunken waren, wurde für die übrigen Betroffenen eine Betreuung im Gemeindezentrum organisiert.

Die Bilder des Tages i ?

Während die Feuerwehr zuletzt noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt war, nahm die Polizei bereits die Ermittlungen zur Brandursache auf. Wie viele Wohnungen durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden und wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.