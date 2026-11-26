i Die Polizei musste zu einem Unfall an einer Kreuzung anrücken. iStock News Kreuzungscrash in Sierning - Vier Verletzte im Spital Ein Unfall in Sierning (Bezirk Steyr-Land) forderte am Mittwochnachmittag vier Verletzte. Zwei junge Männer und ein Ehepaar mussten ins Spital Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zwei Freunde und ein Ehepaar endete die Autofahrt am Mittwoch im Krankenhaus. Gegen 14.50 Uhr krachten in der Ortschaft Neuzeug zwei Pkw im Kreuzungsbereich zusammen.

Ein 19-Jähriger war gemeinsam mit seinem 21-jährigen Freund auf der B140 Steyrtalstraße in Richtung Grünburg unterwegs. Zeitgleich näherte sich eine 81-jährige Autofahrerin von der Gewerbestraße kommend der Bundesstraße. Auf dem Beifahrersitz saß ihr gleichaltriger Ehemann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Alle vier Insassen im Spital

Die Bilder des Tages i ?

An der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Sämtliche Insassen – alle vier stammen aus dem Bezirk Steyr-Land – erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden zur Behandlung ins Klinikum Steyr gebracht.