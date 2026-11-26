Für zwei Freunde und ein Ehepaar endete die Autofahrt am Mittwoch im Krankenhaus. Gegen 14.50 Uhr krachten in der Ortschaft Neuzeug zwei Pkw im Kreuzungsbereich zusammen.
Ein 19-Jähriger war gemeinsam mit seinem 21-jährigen Freund auf der B140 Steyrtalstraße in Richtung Grünburg unterwegs. Zeitgleich näherte sich eine 81-jährige Autofahrerin von der Gewerbestraße kommend der Bundesstraße. Auf dem Beifahrersitz saß ihr gleichaltriger Ehemann.
An der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Sämtliche Insassen – alle vier stammen aus dem Bezirk Steyr-Land – erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden zur Behandlung ins Klinikum Steyr gebracht.