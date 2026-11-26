i Der Fall rund um den Felssturz in Steyr ist noch immer nicht geklärt. fotokerschi.at Berufung eingelegt Tödlicher Felssturz in Steyr – Justiz-Krimi geht weiter Mehr als drei Jahre nach dem tödlichen Felssturz in Steyr-Unterhimmel ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Die Verurteilten fechten die Urteile an. Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das letzte Wort im Justizverfahren rund um das tödliche Unglück in Steyr ist noch nicht gesprochen. Am 5. November waren der Seniorchef des damals beteiligten Baggerunternehmens und ein Geologe zu jeweils vier Monaten bedingter Haft sowie Geldstrafen verurteilt worden.

Doch beide haben Berufung eingelegt. Nun muss sich das Oberlandesgericht Linz mit dem Fall beschäftigen. Bis zu einer Entscheidung könnte es noch bis Mitte 2027 dauern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bewohner müssen weiter auf Rückkehr warten

Unterdessen laufen die Sicherungsarbeiten am Unglückshang auf Hochtouren, wie die Krone OÖ berichtet. Seit der zweiten Sprengung Anfang November wird lockeres Gestein beseitigt, zudem werden Steinschlagschutznetze angebracht.

"Die Arbeiten dürften voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein", heißt es seitens des Magistrats. Erst dann soll das seit dem Unglück behördlich gesperrte Haus wieder bezogen werden können.

Tonnenschwerer Felsen krachte gegen Haus

Bei der Sprengung am 5. November war ein tonnenschwerer Gesteinsbrocken gegen das Gebäude geprallt. Auswirkungen auf den Zeitplan soll der Vorfall laut Stadt aber nicht haben: "Der Schaden ist gering und wird bereits behoben, sodass es zu keiner Verzögerung kommt".

Manuel Bugelnig von der ausführenden Firma Greiffenhagen Bohr- und Sprengtechnik weist zurück, dass bei der Sprengung etwas schiefgelaufen sei.

Die Bilder des Tages i ?

"Die Sprengung des Felskopfs ist unter sehr schwierigen Bedingungen erfolgreich verlaufen", betont Bugelnig in der Krone. Aufgrund der Risse und Hohlräume im Gestein mussten mit ferngesteuerten Geräten mehr als 2.000 Laufmeter Bohrlöcher gebohrt werden.

Wie viel Geld die Stadt Steyr bislang für die Causa aufwenden musste, bleibt wegen eines laufenden Verfahrens unter Verschluss. Seitens des Magistrats heißt es lediglich: "Die Stadt hat sich dem Zivilverfahren der Finanzprokuratur angeschlossen."