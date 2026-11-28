i Das Café konnte die Rechnungen nicht mehr rechtzeitig bezahlen. iStock War nicht leistbar 152.000 € Schulden! Café hatte zu viele Mitarbeiter Bitterer Rückschlag für ein Kärntner Gastro-Paar: Nur rund eineinhalb Jahre nach der Eröffnung schlitterte sein glutenfreies Café in die Insolvenz. Von Österreich Heute 28.11.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Melinda und Edwin Molnar ging im Juni des vergangenen Jahres ein Traum in Erfüllung. Auf der Schlosswiese in Moosburg (Kärnten) eröffnete das Paar sein eigenes glutenfreies Café "Taste of Harmony". Besonders für Menschen mit Glutenunverträglichkeit wurde damit eine gastronomische Lücke geschlossen. Doch nun kämpfen die Betreiber um die Zukunft ihres Lokals.

Wie die Kreditschutzverbände AKV und KSV am Mittwoch bekannt gaben, wurde über das Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Schulden belaufen sich auf rund 152.000 Euro. Insgesamt sind 28 Gläubiger und drei Mitarbeiter von der Pleite betroffen. Wie viel Vermögen dem gegenübersteht, ist nicht bekannt.

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Zu viele Mitarbeiter eingestellt

Gleich mehrere Faktoren wurden dem Gastro-Paar zum Verhängnis. So verschlangen der Umzug aus der Baumschule Teuffenbach und die Neueröffnung mehr Geld als ursprünglich geplant. Auch das glutenfreie Angebot wurde nicht ausreichend vermarktet.

Besonders schwer wog allerdings eine Fehleinschätzung beim Personalbedarf. "Das Unternehmen beschäftigte in den vergangenen Monaten bis zu sechs Dienstnehmer, was zu einer im Verhältnis zu den Roherträgen erdrückenden Personalaufwandsquote und folglich zu empfindlichen Liquiditätsabflüssen führte", geben der KSV und der AKV an.

Die Folge: Rechnungen von Lieferanten sowie fällige Zahlungen an die Sozialversicherung und die Abgabenbehörde konnten nicht mehr rechtzeitig beglichen werden.

Betreiber wollen nicht aufgeben

Trotz der finanziellen Schieflage wollen die Betreiber ihr Café weiterführen. Angestrebt wird ein Sanierungsplan, bei dem die Gläubiger innerhalb von 24 Monaten 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten sollen. Bis zum 11. Jänner können die Gläubiger ihre Forderungen anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Axel Seebacher bestellt.