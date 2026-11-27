i Kärntens Schulen sollen ein Porträt von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) aufhängen. Die Aufforderung der Bildungsdirektion sorgt für Kritik. APA-Images / APA / EXPA Polit-Streit entfacht Foto von Landeshauptmann in Schulen sorgt für Zündstoff Kärntens Schulen sollen ein Porträt von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) aufhängen. Die Aufforderung der Bildungsdirektion sorgt für Kritik. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Foto von Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) sorgt für Wirbel. Die Bildungsdirektion hat sich per E-Mail an die Schulen des Landes gewandt und diese über die Pflicht informiert, ein Bild des neuen Landeshauptmannes anzubringen. Ein entsprechendes Porträt wurde gleich mitgeschickt.

Wie aus dem Schreiben laut APA hervorgeht, sollen die Schulen das Foto ausdrucken, rahmen und aufhängen. Grundlage dafür ist das Kärntner Schulgesetz. Dieses schreibt vor, dass Bilder des Bundespräsidenten und des Landeshauptmannes "an einer geeigneten, allgemein zugänglichen Stelle" anzubringen sind.

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Die Aufforderung stößt laut "Kronen Zeitung" an Schulen auf "Kopfschütteln". Die Kärntner FPÖ spricht unterdessen von einer "Absurdität" und erhebt den Vorwurf der politischen Vereinnahmung.

Freiheitliche wollen Regelung kippen

Geht es nach Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer, soll die Vorschrift fallen. Er hält das Aufhängen der Politikerporträts für "nicht zeitgemäß". Die Freiheitlichen wollen deshalb im Landtag eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen.

Seitens der Bildungsdirektion und der Landesregierung wird darauf verwiesen, dass die Bestimmung zumindest seit dem Jahr 2000 existiert. Weder die Person an der Landesspitze noch deren Parteizugehörigkeit spiele dabei eine Rolle.

Fellner selbst gab keinen Auftrag

Mehrere Anfragen aus Schulen nach dem Wechsel des Landeshauptmannes hätten laut Bildungsdirektion den Anstoß für das Schreiben gegeben. Die Landesregierung habe daraufhin ein aktuelles Bild Fellners zur Verfügung gestellt.

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"Es handelt sich somit um eine gesetzliche Vorgabe im Rahmen der vorgeschriebenen Mindestausstattung von Schulen", heißt es seitens der Bildungsdirektion.

Zudem wird klargestellt: "Der Landeshauptmann selbst hat weder eine Anweisung noch eine sonstige Vorgabe zur Anbringung eines Fotos von sich in den Schulen gemacht."

Die Umsetzung der Vorschrift liege bei den Schulerhaltern, die von der Bildungsdirektion darüber in Kenntnis gesetzt worden seien.