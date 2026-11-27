Ein kurzes Video, kurz Musik dazu und schon flattert eine saftige Schadenersatzforderung ins Haus. Genau das ist Samuel Schubel aus Bleiburg (Kärnten) passiert. Der Gründer eines Unternehmens für Tiefkühlpizza soll wegen eines gerade einmal 15 Sekunden langen Videos knapp 9.000 Euro bezahlen.
Der Grund: Urheberrechtsverletzung. Für seinen Beitrag in den sozialen Medien hatte der Kärntner einen Song verwendet, der direkt aus der Musikbibliothek der jeweiligen Plattform stammte.
Doch das kann gerade bei gewerblich genutzten Beiträgen zum teuren Fehler werden. Denn nur weil ein Lied auf einer Plattform verfügbar ist, bedeutet das nicht, dass es auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden darf.
Für den Unternehmer ist die Forderung ein schwerer Schlag. "Dieser Betrag ist schon sehr, sehr schmerzhaft", schildert Schubel. Hilfe sucht er nun bei Rechtsanwalt Christian Horwath.
Der Jurist nimmt den Fall in der neuen Folge von "Mein Recht - Ich geb nicht auf" unter die Lupe. Vor allem die Höhe der Schadenersatzforderung stößt dem Experten sauer auf: "Die Summe ist überhaupt nicht in Ordnung, viel zu hoch."
Kann Horwath seinem Mandanten helfen und die Forderung reduzieren?
Zu sehen ist der Fall am Sonntag, dem 29. November, um 21.15 Uhr auf JOYN und PULS 4. In derselben Folge kümmert sich Horwath auch um einen Nachbarschaftsstreit in Niederösterreich, bei dem es unter anderem um verunreinigtes Brunnenwasser geht.