i Ein mutmaßlicher Schlepper lieferte sich am Donnerstag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kärnten. istock Schlepper-Verdacht in Kärnten Autolenker rammt Polizeiwagen und flüchtet nach Italien Ein mutmaßlicher Schlepper lieferte sich am Donnerstag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kärnten. Der Lenker entkam nach Italien. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 06:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verletzter Polizist und ein flüchtiger Autofahrer: Eine Schwerpunktaktion der Kärntner Polizei endete am Donnerstagabend mit einer grenzüberschreitenden Verfolgungsjagd. Bei dem Wagen dürfte es sich laut Polizei um ein Schlepperfahrzeug gehandelt haben.

Die Beamten führten am Verkehrskontrollpunkt Arnoldstein Kontrollen durch. Dafür wurde der Verkehr von der Südautobahn (A2) abgeleitet. Ein aus Italien kommender Lenker ignorierte gegen 19.30 Uhr die Ausleitung und fuhr mit hoher Geschwindigkeit Richtung Villach weiter.

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Als eine Polizeistreife den Wagen stoppen wollte, schnitt der Autofahrer das Einsatzfahrzeug und verließ die Autobahn bei Arnoldstein. Auf der B111 raste er zunächst Richtung Nötsch, ehe er umkehrte.

Lenker rammt Polizeiauto

Weitere Beamte positionierten ihren Streifenwagen quer auf der Straße. Doch auch davon ließ sich der Flüchtende nicht aufhalten. Beim Versuch, die Sperre über das Bankett zu umfahren, prallte er gegen das Polizeiauto. Trotz der Beschädigungen an seinem Pkw setzte er die Fahrt fort.

Zurück auf der A2 Richtung Italien kam der Mann beim Kontrollpunkt Arnoldstein aufgrund des Verkehrs zum Stehen. Die Polizisten öffneten die Türen des Wagens, um den Lenker festzunehmen. Dieser trat jedoch aufs Gaspedal und schob ein anderes Auto zur Seite.

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Ein Beamter wurde durch den Zusammenstoß und die zuschlagende Fahrzeugtür zu Boden geschleudert. Er erlitt Verletzungen und wurde im LKH Villach ambulant behandelt.

Mutmaßlicher Schlepper entkommt

Die Verfolgung ging auf italienischem Staatsgebiet weiter. Auch die italienische Polizei versuchte, den Wagen zu stoppen. Der Lenker durchbrach jedoch eine Straßensperre bei Porpetto in der Provinz Udine und entkam unerkannt.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um ein Schlepperfahrzeug gehandelt haben dürfte. Neben dem Fahrer sollen mindestens drei weitere Personen an Bord gewesen sein.