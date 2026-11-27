i ? Dramatische Rettung Schwangere muss aus brennendem Haus gerettet werden Feueralarm am Freitag in Kärnten! Zwei Menschen, darunter eine schwangere Frau, mussten über einen Balkon aus einem brennenden Haus gerettet werden. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 09:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ferlach (Kärnten) hat am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zwei Menschen, darunter eine schwangere Frau, mussten von den Einsatzkräften über einen Balkon gerettet werden.

Um 5.24 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ferlach alarmiert. Da das Ausmaß des Brandes zunächst nicht abgeschätzt werden konnte, rückten auch die Feuerwehren Kirschentheuer und Ressnig zur Unterstützung an.

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Die Florianis brachten die beiden Personen mithilfe von Leitern vom Balkon ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst. Informationen über ihren Gesundheitszustand lagen vorerst nicht vor.

Elektrogerät stand in Flammen

Parallel zur weiteren Brandbekämpfung suchten die Einsatzkräfte nach der Brandstelle. Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute vom Obergeschoß bis ins Erdgeschoß vor. Dort stießen sie auf ein brennendes Elektrogerät.

Die Flammen konnten innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Abschließend wurde das Einfamilienhaus belüftet.