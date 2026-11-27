i Der 44-Jährige musste sich vor Gericht verantworten. iStock Hatte Leiche selbst gemeldet Mann mit 30 Hämmerschlägen getötet – Mordanklage Ein Kärntner soll einen Bekannten mit Hämmern erschlagen haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Mordanklage gegen den 44-Jährigen erhoben. Von Österreich Heute 27.11.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 30 Hammerschläge kosteten einen 64-jährigen Pensionisten im Juni in Kärnten das Leben. Unter Mordverdacht geriet ausgerechnet jener Mann, der die Leiche in Ebenthal selbst gemeldet hatte. Im Zuge der Einvernahmen gestand der 44-Jährige schließlich die Tat. Nun hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Mordanklage gegen den Kärntner eingebracht.

Im Auto des Beschuldigten hatten die Ermittler sowohl die Brieftasche des Opfers als auch die beiden mutmaßlichen Tatwaffen entdeckt. An den Hämmern konnte laut Staatsanwaltschaft Blut des 64-Jährigen nachgewiesen werden, wie der ORF berichtet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Eskalierte ein Streit um Geld?

Als Motiv für die Bluttat hatte der 44-Jährige zunächst einen Streit um Geld angegeben. Später behauptete er auch, von seinem Bekannten sexuell bedrängt worden zu sein. Dafür gebe es laut Staatsanwaltschaft allerdings "keine weiteren Hinweise".

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der Beschuldigte an jenem Tag zu seinem Bekannten gefahren sein, um ihn dazu zu bringen, eine Verzichtserklärung für offene Schulden zu unterschreiben.

Die beiden Männer kannten einander nicht nur privat, sondern waren auch geschäftlich miteinander verbunden. Gemeinsam hatten sie Autos restauriert.

Die Bilder des Tages i ?

Gutachter hält Mann für zurechnungsfähig

Der Pensionist erlitt durch die massiven Schläge gegen den Kopf ein offenes Schädel-Hirn-Trauma und starb. Ein Gerichtspsychiater attestierte dem 44-Jährigen die Zurechnungsfähigkeit, psychische Störungen wurden nicht festgestellt.

Wann sich der Kärntner vor Gericht verantworten muss, ist derzeit noch offen. Die Mordanklage ist noch nicht rechtswirksam