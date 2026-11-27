i Nach einer schriftlichen Zusage wurde der Saisonarbeiter doch nicht eingestellt. iStock Teure Angelegenheit Chef bricht Versprechen – Arbeiter kassiert 8.500 Euro Ein Kärntner Saisonarbeiter freute sich auf die Rückkehr in seinen Job. Doch plötzlich wollte ihn sein Chef nicht mehr beschäftigen. Das hatte Folgen. Von Österreich Heute 27.11.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich schien seine berufliche Zukunft gesichert: Als ein Kärntner Saisonarbeiter zu Saisonende einer einvernehmlichen Auflösung seines Dienstverhältnisses zustimmte, erhielt er von seinem Arbeitgeber eine schriftliche Wiedereinstellungszusage. Nach wenigen Monaten der Arbeitslosigkeit sollte es im Sommer wieder zurück in den Job gehen. Doch daraus wurde nichts!

Chef wollte Arbeiter nicht mehr

Entgegen der schriftlichen Zusage hatte der Arbeitgeber plötzlich keine Verwendung mehr für den Mann. Der Saisonarbeiter stand ohne den versprochenen Job da. Verzweifelt wandte er sich an die Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK) in Villach – mit Erfolg.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Denn der Arbeitgeber hätte sich an sein Versprechen halten müssen. AK-Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker schaltete sich ein. "Aufgrund der Nichteinhaltung der Wiedereinstellungszusage steht unserem Mitglied ein Schadenersatz im Ausmaß der einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. In diesem Fall waren es rund 8.500 Euro brutto, die der ehemalige Arbeitgeber nach unserer Intervention auch bezahlt hat."

Darauf sollten Arbeitnehmer achten

"Wenn ein zugesagter Job verweigert wird, verlieren Beschäftigte nicht nur eine berufliche Chance, sondern auch Stabilität und finanzielle Sicherheit", mahnt AK-Präsident Günther Goach. Die Arbeiterkammer rät Beschäftigten deshalb, bei einer versprochenen Wiedereinstellung auf folgende Punkte zu achten:

Die Bilder des Tages i ?

Alles schriftlich festhalten: Sowohl der Zeitpunkt der Wiedereinstellung als auch die Bedingungen der Weiterbeschäftigung sollten schriftlich vereinbart werden.

Keine Verschlechterung

Keine schlechteren Bedingungen: Das Arbeitsverhältnis sollte zu denselben Bedingungen wie zuvor fortgesetzt werden. Bisherige Dienstzeiten sollten auf alle arbeitsrechtlichen Ansprüche angerechnet werden.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Wichtiger Unterschied: Während eine Wiedereinstellungszusage nur den Arbeitgeber bindet, ist eine Wiedereinstellungsvereinbarung für beide Seiten bindend.