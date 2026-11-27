Eigentlich schien seine berufliche Zukunft gesichert: Als ein Kärntner Saisonarbeiter zu Saisonende einer einvernehmlichen Auflösung seines Dienstverhältnisses zustimmte, erhielt er von seinem Arbeitgeber eine schriftliche Wiedereinstellungszusage. Nach wenigen Monaten der Arbeitslosigkeit sollte es im Sommer wieder zurück in den Job gehen. Doch daraus wurde nichts!
Entgegen der schriftlichen Zusage hatte der Arbeitgeber plötzlich keine Verwendung mehr für den Mann. Der Saisonarbeiter stand ohne den versprochenen Job da. Verzweifelt wandte er sich an die Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK) in Villach – mit Erfolg.
Denn der Arbeitgeber hätte sich an sein Versprechen halten müssen. AK-Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker schaltete sich ein. "Aufgrund der Nichteinhaltung der Wiedereinstellungszusage steht unserem Mitglied ein Schadenersatz im Ausmaß der einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. In diesem Fall waren es rund 8.500 Euro brutto, die der ehemalige Arbeitgeber nach unserer Intervention auch bezahlt hat."
"Wenn ein zugesagter Job verweigert wird, verlieren Beschäftigte nicht nur eine berufliche Chance, sondern auch Stabilität und finanzielle Sicherheit", mahnt AK-Präsident Günther Goach. Die Arbeiterkammer rät Beschäftigten deshalb, bei einer versprochenen Wiedereinstellung auf folgende Punkte zu achten:
Alles schriftlich festhalten: Sowohl der Zeitpunkt der Wiedereinstellung als auch die Bedingungen der Weiterbeschäftigung sollten schriftlich vereinbart werden.
Keine schlechteren Bedingungen: Das Arbeitsverhältnis sollte zu denselben Bedingungen wie zuvor fortgesetzt werden. Bisherige Dienstzeiten sollten auf alle arbeitsrechtlichen Ansprüche angerechnet werden.
Wichtiger Unterschied: Während eine Wiedereinstellungszusage nur den Arbeitgeber bindet, ist eine Wiedereinstellungsvereinbarung für beide Seiten bindend.