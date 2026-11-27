i Ein Elektrogerät wurde als Brandherd indentifiziert. BFKdo Klagenfurt-Land Gerät ging in Flammen auf Haus in Vollbrand – Schwangere musste gerettet werden Dramatische Szenen spielten sich Freitagfrüh in Kärnten ab: Zwei Menschen mussten aus einem brennenden Haus gerettet werden, darunter eine Schwangere. Von Österreich Heute 27.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bange Momente für zwei Bewohner eines Einfamilienhauses in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land)! In den frühen Morgenstunden war in dem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Die beiden Personen hatten sich auf den Balkon gerettet – von dort mussten sie von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Schwangere über Leiter gerettet

Um 5.24 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zu dem Brand alarmiert. Weil die Lage zunächst unklar war, wurden auch die Feuerwehren Kirschentheuer und Ressnig zur Unterstützung gerufen.

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Mithilfe von Leitern gelang es den Florianis schließlich, die beiden Bewohner vom Balkon zu retten. Besonders dramatisch: Laut Feuerwehr befand sich unter den Geretteten auch eine schwangere Frau. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Über ihren Gesundheitszustand war zunächst nichts Näheres bekannt.

Elektrogerät stand in Flammen

Nach der Rettungsaktion machten sich die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz auf die Suche nach dem Brandherd. Dabei arbeiteten sich die Florianis vom ersten Stock bis ins Erdgeschoß vor – und wurden dort schließlich fündig.

Die Bilder des Tages i ?

Ein Elektrogerät stand in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen, anschließend wurde das Einfamilienhaus belüftet