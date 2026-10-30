i Sekt und Torte für Herbert Kickl. Die Junge Volkspartei "feiert" Herbert Kickls 20. Jubiläum im Parlament. JVP "20 Jahre im System" 20 Jahre Kickl – ÖVP überrascht FPÖ-Chef mit Geschenk Vor 20 Jahren wurde FPÖ-Chef Herbert Kickl als Nationalratsabgeordneter angelobt. Aus diesem Anlass überlegte sich die Junge ÖVP etwas Besonderes. Von Nicolas Kubrak 30.10.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 30. Oktober 2006 begann die parlamentarische Karriere von Herbert Kickl. Der damals 38-Jährige wurde bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Nationalrats erstmals als Abgeordneter angelobt. Genau 20 Jahre ist das nun her.

Karriere voller Höhen und Tiefen

Seither hat Kickl politisch einige Höhen und Tiefen erlebt. Innerhalb der FPÖ arbeitete sich der einstige Redenschreiber bis zum stellvertretenden Klubobmann hoch. 2017 folgte mit der Angelobung zum Innenminister der nächste Karrieresprung. Doch im Mai 2019 kam nach der Ibiza-Affäre der jähe Rückschlag: Kickl wurde als erster Minister in der Geschichte der Zweiten Republik vom Bundespräsidenten seines Amtes enthoben.

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Schon im Herbst desselben Jahres übernahm er den FPÖ-Klubobmannposten, 2021 wurde er schließlich zum Bundesparteiobmann gewählt. Seinen bislang größten Wahlerfolg feierte Kickl 2024, als die Freiheitlichen bei einer Nationalratswahl erstmals auf Platz eins landeten. Der Weg ins Kanzleramt blieb ihm allerdings verwehrt: Die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP scheiterten Anfang 2025. Seither führt Kickl die FPÖ weiter aus der Opposition. In aktuellen Umfragen kratzen die Freiheitlichen mittlerweile an der 40-Prozent-Marke.

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ÖVP-Jugend mit Sekt und Torte vor FPÖ-Zentrale

Zum 20. Jahrestag von Kickls erster Angelobung ließ sich die Junge ÖVP (JVP) eine besondere Aktion einfallen. Mit Kickl-Masken verkleidet, statteten mehrere Parteifunktionäre der FPÖ-Klubzentrale in der Wiener Reichsratsstraße einen Besuch ab. Im Gepäck hatten sie eine Flasche Sekt sowie eine Geburtstagstorte mit Kerzen in Form der Zahl 20. Damit nahmen die jungen Politiker das politische Jubiläum des FPÖ-Chefs auf die Schaufel.

Auch die ÖVP-Bundespartei ließ sich einen Seitenhieb auf den FPÖ-Chef nicht entgehen. In den sozialen Medien veröffentlichte sie ein Video mit Ausschnitten aus Kickls Reden, in denen er immer wieder gegen das "System" wettert. Dazu blendeten die Schwarzen eine Botschaft ein: "Seit seiner Angelobung im Nationalrat 2006 ist Herbert Kickl ein fester Bestandteil des 'Systems'. Gegen das er immer wieder wettert. Lieber Herbert, alles Gute zu 20 Jahren im 'System'."