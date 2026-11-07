i Mit 22 Jahren wurde Stefan Krammer vom Gemeinderat zum neuen Bürgermeister gewählt. SPÖ Burgenland Polit-Sensation im Burgenland 22-Jähriger jetzt jüngster Bürgermeister Österreichs Stefan Krammer (22) ist neuer Bürgermeister von Heugraben im Burgenland. Damit ist er der jüngste Ortschef Österreichs. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich hat einen neuen Rekordhalter: Mit gerade einmal 22 Jahren wurde Stefan Krammer am 6. November zum Bürgermeister der burgenländischen Gemeinde Heugraben gewählt. Der junge Politiker ist damit der jüngste Bürgermeister des Landes.

"Junge Menschen sollen sich etwas zutrauen"

Für Krammer ist das neue Amt eine große Chance, seine Heimatgemeinde aktiv mitzugestalten. "Ich will zeigen, dass auch junge Menschen Verantwortung übernehmen und etwas bewegen können", erklärt der frisch gewählte Ortschef.

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Politische Erfahrung bringt der 22-Jährige bereits mit. Seit 2022 engagiert er sich in der Kommunalpolitik. Sein Interesse an Politik sei schon früh geweckt worden. Besonders wichtig seien ihm politische Bildung in der Schule und ein gutes Allgemeinwissen.

Auch anderen jungen Menschen will Krammer Mut machen: "Junge Menschen sollen sich etwas zutrauen und den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Was ist schließlich das Schlimmste, das passieren kann? Natürlich kann man auch scheitern - aber sich nicht einzubringen wäre schlimmer."

Nur 18 Bürgermeister sind unter 30

Mit seinem jungen Alter ist Krammer eine echte Ausnahmeerscheinung. Österreichweit gibt es derzeit 194 Bürgermeister, die jünger als 40 Jahre sind. Nur 18 davon haben ihren 30. Geburtstag noch vor sich.

Die jüngste Bürgermeisterin Österreichs ist Nicole Thaller (30) aus Hofkirchen im Traunkreis in Oberösterreich.

Besonders viele junge Ortschefs gibt es in Niederösterreich. Dort sind 53 Bürgermeister unter 40 Jahre alt. Dahinter folgen Oberösterreich mit 42 und Tirol mit 30 jungen Gemeindechefs. Im Burgenland sind es insgesamt 16.

Jungbürgermeister treffen sich in Graz

Schon bald steht für Österreichs junge Bürgermeister ein besonderes Treffen an. Am 12. und 13. November kommen sie in Graz zusammen, um sich über Parteigrenzen und Bundesländer hinweg auszutauschen.

Die Bilder des Tages i ?

Auf dem Programm stehen unter anderem Empfänge bei der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und dem steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek. Auch Vertreter der Bundesregierung und des Gemeindebundes nehmen an der Veranstaltung teil.

Für Stefan Krammer beginnt damit eine spannende Zeit. Während viele Gleichaltrige noch mitten in ihrer Ausbildung stehen oder erste Berufserfahrungen sammeln, trägt der 22-Jährige bereits die Verantwortung für eine ganze Gemeinde.