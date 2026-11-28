i Der Vorfall ereignete sich bei einer Krampusveranstaltung in Reith bei Seefeld Reuters/Symbolbild Einsatz in Reith bei Seefeld 26-Jähriger schlägt bei Krampuslauf auf Teenager ein Eine Krampusveranstaltung in Reith bei Seefeld endete für einen 17-Jährigen im Spital. Ein 26-Jähriger soll mehrmals auf ihn eingeschlagen haben. Von André Wilding 28.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutiges Ende einer Krampusveranstaltung in Tirol: Ein Jugendlicher musste am späten Freitagabend nach einer mutmaßlichen Attacke ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.50 Uhr in Reith bei Seefeld. Ein 26-jähriger Österreicher steht im Verdacht, einem 17-jährigen Landsmann mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt zu haben. Der Teenager erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

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Rettung brachte Teenager ins Spital

Die Besatzung eines Rettungswagens des Roten Kreuzes übernahm die medizinische Erstversorgung des Jugendlichen.

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Anschließend wurde der 17-Jährige zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.