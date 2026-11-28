Blutiges Ende einer Krampusveranstaltung in Tirol: Ein Jugendlicher musste am späten Freitagabend nach einer mutmaßlichen Attacke ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Vorfall ereignete sich gegen 23.50 Uhr in Reith bei Seefeld. Ein 26-jähriger Österreicher steht im Verdacht, einem 17-jährigen Landsmann mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt zu haben. Der Teenager erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.
Die Besatzung eines Rettungswagens des Roten Kreuzes übernahm die medizinische Erstversorgung des Jugendlichen.
Anschließend wurde der 17-Jährige zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.