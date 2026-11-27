i Google Maps Staatsanwaltschaft ermittelt 30-jähriger Häftling tot in Innsbrucker Zelle gefunden Ein 30-jähriger Insasse wurde in der Justizanstalt Innsbruck tot in seinem Bett gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 30-jähriger Insasse der Justizanstalt Innsbruck ist am Mittwoch tot in seiner Zelle gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, eine Obduktion wurde angeordnet. Hinweise auf ein Gewaltdelikt gibt es derzeit nicht.

Der Mann befand sich nach APA-Informationen in Strafhaft und war in einem Mehrpersonenhaftraum untergebracht.

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Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Am Morgen des 25. November lag er ohne Lebenszeichen in seinem Bett. Weil er auf Ansprache und Rütteln nicht reagierte, wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt.

Obduktion angeordnet

Trotz des raschen Einschreitens konnte der ärztliche Notdienst nur noch den Tod des Insassen feststellen, bestätigte das Justizministerium am Freitag.

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Wie in solchen Fällen üblich, wurde eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Die angeordnete Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

In welche Richtung ermittelt wird, sei derzeit noch offen, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Florian Oberhofer.

Zur Identität des Verstorbenen und zu möglichen Vorerkrankungen machte das Justizministerium aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben.