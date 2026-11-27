i Nach den heftigen Schneefällen herrscht in Teilen Tirols erhebliche Lawinengefahr. istock Heikle Lage in den Alpen Warnung vor Lawinen! Frischer Schnee wird zur Gefahr Nach den heftigen Schneefällen herrscht in Teilen Tirols erhebliche Lawinengefahr. Schon einzelne Wintersportler können Lawinen auslösen. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 07:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonnenschein und frischer Schnee dürften am Freitag viele Wintersportler auf Tirols Berge locken. Doch nach den intensiven Schneefällen der vergangenen Tage ist die Situation im Hochgebirge heikel. Der Lawinenwarndienst gibt für mehrere Regionen die Gefahrenstufe 3 von 5 aus – damit herrscht erhebliche Lawinengefahr.

Betroffen sind vor allem höher gelegene Gebiete der Samnaungruppe im Südwesten Tirols, der Zillertaler Alpen sowie der Venedigergruppe in Osttirol. Die Schneedecke weist weiter unten Schwachschichten auf. Bereits das Gewicht einer einzelnen Person kann ausreichen, um eine Lawine auszulösen.

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Auch Triebschnee birgt Gefahren

Kritisch ist die Lage insbesondere an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb von etwa 2.600 Metern. Ab rund 3.000 Metern sind sämtliche Hangrichtungen betroffen. Vereinzelt können Lawinen auch aus größerer Entfernung ausgelöst werden. Sie können meist mittlere Größe erreichen.

Hinzu kommt die Gefahr durch frischen Triebschnee, der sich auf weichen Schneeschichten abgelagert hat. Besonders betroffen ist steiles Gelände oberhalb von etwa 2.400 Metern. Aufpassen sollten Wintersportler auch im Bereich von Bergkämmen, in Rinnen und Mulden sowie hinter Geländekanten.