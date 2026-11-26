i Ein Auto stürzte einen Hang hinunter, ein Lkw kippte um: Tirol verzeichnete am Donnerstag mehrere Unfälle. REUTERS/Leonhard Foeger Mehrere Unfälle in Tirol Sommerreifen auf Schnee – Pkw kracht in Gegenverkehr Schneefall und glatte Straßen haben Tirol am Donnerstag fest im Griff. Bei mehreren Unfällen wurden Lenker verletzt. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Starker Schneefall hat am Donnerstag in Tirol zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. In Kappl kollidierten zwei Autos, in Nassereith stürzte ein Pkw über eine Böschung und in Vils kippte ein Lastwagen nach einem Zusammenstoß mit einem Bus um. Mehrere Lenker wurden verletzt.

In Kappl geriet gegen 16.20 Uhr ein 71-jähriger Belgier auf der B188 in Richtung Ischgl ins Schleudern. Auf der schneebedeckten Fahrbahn drehte sich sein Auto um die eigene Achse und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw.

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Am Wagen des Belgiers waren Sommerreifen montiert. Der 65-jährige Lenker des anderen Autos erlitt eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Bereits gegen 14.20 Uhr war eine 33-jährige Afghanin auf der Fernpassstraße bei Nassereith verunglückt. Nach einer Linkskurve rutschte ihr Auto über den rechten Fahrbahnrand und stürzte rund acht Meter über steiles Waldgelände ab.

Die Frau konnte das Fahrzeug selbst verlassen, dürfte danach aber ausgerutscht und etwa 150 Meter den Hang hinuntergestürzt sein. Die Bergrettung Nassereith barg sie. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Vorbeikommende Autofahrer hatten die Rettungskette in Gang gesetzt.

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Buslenker im Fahrzeug eingeklemmt

Auch in Vils kam es gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein 46-jähriger Lkw-Lenker dürfte am Verkehrsknoten aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse nicht mehr rechtzeitig vor einer Stopptafel angehalten haben. Sein Lastwagen kollidierte mit einem von rechts kommenden Omnibus und kippte um.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der 62-jährige Buslenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Er kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Reutte.

Für erhebliche Verkehrsprobleme sorgte außerdem ein Unfall auf der Seefelder Landesstraße. Gegen 13.15 Uhr waren am Zirler Berg ein Sattelzug und ein Schneeräumfahrzeug zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, die Fahrzeuge wurden jedoch beschädigt.

Für die Unfallaufnahme und Bergung war der Zirler Berg von 13.45 bis 18 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über die L36 Richtung Telfs umgeleitet. Dort blieben wegen der winterlichen Verhältnisse mehrere Fahrzeuge hängen. Auch die Umleitungsstrecke musste deshalb vorübergehend gesperrt werden.