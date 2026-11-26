i Einsatz-Marathon im Bezirk Amstetten Bfkdo Amstetten Einsatz-Marathon Heftige Schneefälle: Linienbus rutscht in Straßengraben Die heftigen Schneefälle sorgen im Bezirk Amstetten für einen Einsatz-Marathon der Feuerwehren. Auch ein Linienbus landete im Straßengraben. Von Erich Wessely 26.11.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die starken Schneefälle halten seit Donnerstagfrüh die Feuerwehren im Bezirk Amstetten auf Trab. Allein bis 10 Uhr mussten die Florianis zu 42 Einsätzen ausrücken, im Laufe des Tages kamen zahlreiche weitere hinzu. Lkw, Busse und sogar Mopedautos blieben hängen oder verunglückten.

Glück im Unglück für Bus-Passagiere

In Amstetten gerieten ein Linienbus und ein Kleinbus in einen Straßengraben. Der Linienbus musste mithilfe des Krans der Feuerwehr Amstetten geborgen werden. Glück im Unglück: Die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Feuerwehr Boxhofen half beim Anlegen von Schneeketten, beide Fahrzeuge konnten schließlich ihre Fahrt fortsetzen.

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Einsatz-Marathon im Bezirk Amstetten i ?

26 Einsätze innerhalb weniger Stunden

Besonders gefordert waren auch die Florianis in Haag: Innerhalb weniger Stunden mussten sie zu 26 Einsätzen ausrücken – unter anderem auf die Westautobahn.

In Aschbach rückte die Feuerwehr zu zwei hängengebliebenen Lkw sowie einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen aus. Verletzt wurde niemand.

Appell der Feuerwehr

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber appelliert angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse an die Autofahrer, das Tempo deutlich zu reduzieren, den Sicherheitsabstand zu vergrößern und nur mit einwandfreier Winterausrüstung unterwegs zu sein.

Zahlreiche Einsätze durch Schnee im Bezirk St. Pölten i ?

Mehr als 650 Einsätze in NÖ

Auch im Feuerwehrbezirk St. Pölten sind die Einsatzkräfte seit dem Morgen im Dauereinsatz. Seit Mitternacht mussten die Feuerwehren schon zu 75 Verkehrsunfällen auf den Straßen des Bezirks ausrücken.

Landesweit in NÖ mussten die Feuerwehren bis zum Nachmittag bereits zu mehr als 650 Einsätzen ausrücken. Die Hotspots lagen laut Landesfeuerwehrsprecher Klaus Stebal in den Bezirken Amstetten, Baden und Tulln.