Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Alland haben am Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, ein ungarisches Fahrzeuggespann auf der A 21 im Gemeindegebiet von Alland in Fahrtrichtung Wien gestoppt, wobei der Verdacht einer erheblichen Überladung des Fahrzeuggespanns bestand und der Lenker mit dem Mobiltelefon hantierte.
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizeibediensteten fest, dass der 41-jährige ungarische Lenker nicht im Besitz der für das Lenken des angehaltenen Fahrzeuggespanns erforderlichen Lenkberechtigung der Klasse BE war.
Auch wurde die höchstzulässige Anhängelast von 1.200 Kilogramm um 137 Prozent überschritten. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeuggespann bis zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes untersagt.
Der Lenker und der Zulassungsbesitzer werden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.