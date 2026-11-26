i Die Polizei stoppte den Lenker aus Ungarn. LPD NÖ Handy am Steuer Polizei stoppt Lenker mit massiv überladenem Hänger Die Polizei stoppte auf der A21 bei Alland einen Lenker. Die Anhängelast war um 137 Prozent überschritten, zudem fehlte der passende Führerschein. Von André Wilding 26.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Alland haben am Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, ein ungarisches Fahrzeuggespann auf der A 21 im Gemeindegebiet von Alland in Fahrtrichtung Wien gestoppt, wobei der Verdacht einer erheblichen Überladung des Fahrzeuggespanns bestand und der Lenker mit dem Mobiltelefon hantierte.

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizeibediensteten fest, dass der 41-jährige ungarische Lenker nicht im Besitz der für das Lenken des angehaltenen Fahrzeuggespanns erforderlichen Lenkberechtigung der Klasse BE war.

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Weiterfahrt untersagt

Auch wurde die höchstzulässige Anhängelast von 1.200 Kilogramm um 137 Prozent überschritten. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeuggespann bis zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes untersagt.

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Der Lenker und der Zulassungsbesitzer werden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.