i Der anhaltende Schneefall führte zu einigen hängengebliebenen Schwerfahrzeugen BFKDO Mödling/C. Kargl Feuerwehren im Einsatz Schneechaos auf A21 – Autobahn über 6 Stunden gesperrt Starker Schneefall sorgte für Chaos auf der A21. Mehrere Fahrzeuge blieben hängen, die Autobahn musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Von Elena Lick 26.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wintereinbruch sorgte am Donnerstagvormittag auch für Chaos auf der Wiener Außenringautobahn (A21). Aufgrund des anhaltenden Schneefalls blieben mehrere Lkw in Fahrtrichtung Knoten Vösendorf hängen.

Schneechaos auf der A21 i ?

Die Feuerwehren Brunn am Gebirge, Gießhübl, Sittendorf und Weißenbach (Bezirk Mödling) wurden zur Bergung der Schwerfahrzeuge alarmiert.

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Gemeinsam schleppten die Einsatzkräfte die hängengebliebenen Lkw ab. Dadurch konnte der Winterdienst der Asfinag wieder eine Fahrspur räumen. Nach rund vier Stunden konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden.

Gegen 9 Uhr war die Autobahn zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Vösendorf in beiden Richtungen gesperrt worden. Ausweichen nach Wien war über die A1 möglich oder ab St. Pölten, aber das nur großräumig über die S33, die S5, über die Stadtgemeinde Tulln oder die A22. Laut Asfinag löste sich der Stau auf der A21 gegen 14 Uhr auf, gegen 15.30 Uhr wurde die Sperre der A21 – also nach über 6 Stunden – tatsächlich aufgehoben.

Asfinag gibt Entwarnung

Mittlerweile gibt die Asfinag Entwarnung. Die A21, die in den Morgenstunden in beiden Richtungen gesperrt werden musste, ist wieder uneingeschränkt befahrbar.

Auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland herrschen jedoch weiterhin winterliche Fahrverhältnisse. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz. Die Asfinag appelliert an Autofahrer, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren und ausreichend Abstand zu halten. Auch auf eine geeignete Winterausrüstung sei zu achten.