i Fahrzeugbergung im Schnee FF Bad Vöslau Einsatz im Schneetreiben Schneeräumtraktor verunglückt bei Wintereinsatz Der Wintereinbruch hält die Feuerwehr Bad Vöslau auf Trab. Neben Fahrzeugbergungen wurden die Einsatzkräfte auch zu einer Menschenrettung alarmiert. Von Elena Lick 26.11.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine Verschnaufpause für die Feuerwehr Bad Vöslau (Bezirk Baden). Bereits in den Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Noch vor dem Ausrücken ging ein weiterer, dringenderer Notruf ein.

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In der Waldandachtstraße war ein Schneeräumtraktor von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte in einen Entwässerungsgraben. Ersten Meldungen zufolge sollte der Lenker in der Kabine eingeschlossen oder eingeklemmt sein.

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Neben der Feuerwehr Bad Vöslau wurden auch die Feuerwehr Gainfarn, der Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert.

Passanten halfen dem Traktorlenker

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Der Lenker hatte sich bereits mithilfe von Passanten befreit.

Nach der medizinischen Versorgung vor Ort konnte er in häusliche Pflege entlassen werden. Die Bergung des Traktors übernahm die Stadtgemeinde mit Unterstützung der Feuerwehr.

Von einem Einsatz zum nächsten

Anschließend fuhren die Bad Vöslauer Einsatzkräfte zur ursprünglich gemeldeten Fahrzeugbergung weiter.

Mittlerweile zählt die Feuerwehr Bad Vöslau vier wetterbedingte Einsätze am Donnerstag: drei Fahrzeugbergungen und eine Menschenrettung.