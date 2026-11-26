i Der Wintereinbruch hält Niederösterreichs Einsatzkräfte auf Trab. www.ffwrn.at Einsatzserie für Feuerwehr Schnee-Chaos – Lkw rutschen reihenweise von der A2 Nach der Totalsperre der A21 sorgt der Schnee auch auf der A2 für Chaos. Mehrere Lkw kamen von der Fahrbahn ab, ein Fahrzeugtransporter kippte um. Von Erich Wessely 26.11.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wintereinbruch hält Niederösterreichs Einsatzkräfte auf Trab. Während die Wiener Außenringautobahn (A21) am Donnerstagvormittag in beiden Richtungen gesperrt werden musste, spitzte sich die Lage auch auf der A2 Südautobahn zu.

Wie die Feuerwehr Wiener Neustadt gegenüber "Heute" mitteilte, kamen auf der Südautobahn mehrere Lkw von der Fahrbahn ab. Ein Fahrzeugtransporter kippte in den Straßengraben. Das Kranfahrzeug der Feuerwehr Wiener Neustadt steht im Einsatz.

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VIDEO: FF Wr. Neustadt im Einsatz

Vier Einsätze gleichzeitig

Auch im Stadtgebiet von Wiener Neustadt führten die starken Schneefälle zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Allein bei der Feuerwehr Wiener Neustadt liefen am Donnerstagvormittag vier Einsätze gleichzeitig.

Schnee: Einsätze auf der A2 und in Wr. Neustadt i ?

"Wieder einen Urlaubs- oder Zeitausgleichstag"

"Für die ehrenamtlichen Kräfte bedeutet das wieder einen Urlaubs- oder Zeitausgleichstag, um der Bevölkerung zu helfen", sagt Christian Pfeiffer, Branddirektor der Stadt Wiener Neustadt.

Die Feuerwehr appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen und vor dem Losfahren das gesamte Fahrzeug von Schnee zu befreien.

A21 komplett gesperrt

Auf der Wiener Außenringautobahn ging unterdessen nichts mehr: Wie berichtet, musste die A21 kurz vor 9 Uhr zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Mehrere Fahrzeuge waren hängen geblieben. Eine Wiederfreigabe vor Mittag dürfte laut ASFINAG schwierig werden.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B210 i ?

Schon seit Mitternacht zahlreiche Unfälle

Bereits kurz nach 5 Uhr war auf der B16 bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ein Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit ins Schleudern geraten und im Straßengraben gelandet. Die Feuerwehr musste den Wagen mittels Kran bergen.

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Laut Notruf Niederösterreich häuften sich bereits seit Mitternacht die Verkehrsunfälle im Bundesland. Besonders betroffen war zunächst das Waldviertel. Einsatzkräfte warnen vor stellenweise spiegelglatten Fahrbahnen.

Unfall fordert mehrere Verletzte

Gegen 8 Uhr hatte sich auch ein schwerer Verkehrsunfall auf der B210 bei Ebreichsdorf ereignet. Einsatzkräfte des Samariterbundes und des Roten Kreuzes versorgten die drei Verletzten vor Ort und brachten sie ins Krankenhaus. Bei starkem Schneetreiben waren drei Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert worden. Die B210 war mehr als eine Stunde gesperrt.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B210 Thomas Lenger

Die Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf waren zuvor gemeinsam bei einer Fahrzeugbergung in Unterwaltersdorf im Einsatz. Anschließend rückten sie zur B210 aus und bargen die drei Unfallfahrzeuge.

Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn schneebedeckt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Schon seit der Früh mussten die Feuerwehren schon zu 150 Einsätzen ausrücken, so Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich.