i In der Adventzeit wird die Tiroler Polizei verstärkt Alkoholkontrollen durchführen. Getty Images/iStockphoto Schwerpunktaktion im Advent Nach dem Punsch – Polizei bittet verstärkt zum Alkotest Christkindlmärkte und Weihnachtsfeiern haben wieder Hochsaison. Auch die Tiroler Polizei rüstet sich für die kommenden Wochen. Von Österreich Heute 26.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Punsch am Christkindlmarkt oder ein paar Gläser bei der Weihnachtsfeier: Wer in der Adventzeit zu tief ins Glas schaut und sich anschließend hinters Steuer setzt, muss in Tirol verstärkt mit Polizeikontrollen rechnen.

Wie der ORF Tirol berichtet, will die Polizei in den kommenden Wochen vermehrt Jagd auf Alko- und Drogenlenker machen. Wie notwendig das ist, zeigt ein Blick auf die bisherige Jahresbilanz: Bei 277 Verkehrsunfällen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kamen heuer bereits Menschen zu Schaden.

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Bis Ende Oktober wurden rund 204.000 Lenker auf Alkohol getestet. Mehr als 3.000 von ihnen hatten mindestens 0,5 Promille. Weitere 978 Lenker wurden wegen Beeinträchtigung durch Drogen angezeigt.

Vorsicht auch am Morgen danach

Schon geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Bei einem Promille steigt das Unfallrisiko laut Polizei auf das Siebenfache, bei 1,2 Promille sogar auf das Zwölffache.

Doch auch wer nach einer feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier das Auto stehen lässt, sollte am nächsten Morgen vorsichtig sein. Pro Stunde baut der Körper laut Polizei lediglich rund 0,1 Promille ab.

Auch Fahrrad keine Alternative

Die Polizei appelliert deshalb an die Tiroler, sich bereits vor dem Besuch eines Christkindlmarktes oder einer Weihnachtsfeier Gedanken über die Heimfahrt zu machen.

Die Bilder des Tages i ?

Wer Alkohol trinken möchte, sollte auf Öffis, Taxis oder einen nüchternen Fahrer zurückgreifen. Einfach vom Auto auf das Fahrrad oder den E-Scooter umzusteigen, ist im alkoholisierten Zustand ebenfalls keine sichere Alternative.