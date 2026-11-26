Ob Punsch am Christkindlmarkt oder ein paar Gläser bei der Weihnachtsfeier: Wer in der Adventzeit zu tief ins Glas schaut und sich anschließend hinters Steuer setzt, muss in Tirol verstärkt mit Polizeikontrollen rechnen.
Wie der ORF Tirol berichtet, will die Polizei in den kommenden Wochen vermehrt Jagd auf Alko- und Drogenlenker machen. Wie notwendig das ist, zeigt ein Blick auf die bisherige Jahresbilanz: Bei 277 Verkehrsunfällen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kamen heuer bereits Menschen zu Schaden.
Bis Ende Oktober wurden rund 204.000 Lenker auf Alkohol getestet. Mehr als 3.000 von ihnen hatten mindestens 0,5 Promille. Weitere 978 Lenker wurden wegen Beeinträchtigung durch Drogen angezeigt.
Schon geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Bei einem Promille steigt das Unfallrisiko laut Polizei auf das Siebenfache, bei 1,2 Promille sogar auf das Zwölffache.
Doch auch wer nach einer feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier das Auto stehen lässt, sollte am nächsten Morgen vorsichtig sein. Pro Stunde baut der Körper laut Polizei lediglich rund 0,1 Promille ab.
Die Polizei appelliert deshalb an die Tiroler, sich bereits vor dem Besuch eines Christkindlmarktes oder einer Weihnachtsfeier Gedanken über die Heimfahrt zu machen.
Wer Alkohol trinken möchte, sollte auf Öffis, Taxis oder einen nüchternen Fahrer zurückgreifen. Einfach vom Auto auf das Fahrrad oder den E-Scooter umzusteigen, ist im alkoholisierten Zustand ebenfalls keine sichere Alternative.