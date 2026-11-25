i Die Polizei führte beim 80-jährigen Lenker einen Alkotest durch und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. iStock Alko-Unfall in Tirol Senior baut Crash – kilometerlange Ölspur verrät ihn Trotz einer Kopfverletzung setzte ein 80-Jähriger nach einem Unfall seine Fahrt fort. Erst als sein demoliertes Auto streikte, war Schluss. Von Österreich Heute 25.11.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem demolierten Auto und einer Kopfverletzung war ein 80-Jähriger am Dienstag im Tiroler Unterland unterwegs. Gegen 16.40 Uhr war der Pensionist beim Abbiegen auf der Windauer Straße in Westendorf gegen einen Stein gekracht.

Obwohl er sich bei dem Unfall verletzt hatte, setzte der Einheimische seine Fahrt einfach fort. Mehrere Kilometer legte er mit dem beschädigten Pkw zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auto verlor kilometerweit Öl

Auf seiner Fahrt hinterließ der Senior eine kilometerlange Ölspur. Im Bereich eines Sägewerks war schließlich Endstation: Der Pkw blieb auf der Brixentalstraße liegen.

Bei der Polizeiinspektion Kirchberg ging daraufhin eine Meldung über einen möglichen Verkehrsunfall und einen alkoholisierten Autofahrer ein.

Führerschein vorläufig weg

Eine Polizeistreife rückte aus und unterzog den 80-Jährigen einem Alkotest. Dieser verlief positiv. Der Mann musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Sein beschädigtes Auto musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten kam es auf der B170 zu Verkehrsbehinderungen.