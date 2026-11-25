Mit einem demolierten Auto und einer Kopfverletzung war ein 80-Jähriger am Dienstag im Tiroler Unterland unterwegs. Gegen 16.40 Uhr war der Pensionist beim Abbiegen auf der Windauer Straße in Westendorf gegen einen Stein gekracht.
Obwohl er sich bei dem Unfall verletzt hatte, setzte der Einheimische seine Fahrt einfach fort. Mehrere Kilometer legte er mit dem beschädigten Pkw zurück.
Auf seiner Fahrt hinterließ der Senior eine kilometerlange Ölspur. Im Bereich eines Sägewerks war schließlich Endstation: Der Pkw blieb auf der Brixentalstraße liegen.
Bei der Polizeiinspektion Kirchberg ging daraufhin eine Meldung über einen möglichen Verkehrsunfall und einen alkoholisierten Autofahrer ein.
Eine Polizeistreife rückte aus und unterzog den 80-Jährigen einem Alkotest. Dieser verlief positiv. Der Mann musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Sein beschädigtes Auto musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten kam es auf der B170 zu Verkehrsbehinderungen.