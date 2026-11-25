Großeinsatz der Rettungskräfte am Mittwoch in Kramsach (Bezirk Kufstein)! Gegen 11.30 Uhr dürfte es bei Bauarbeiten an einem Privathaus in der Nähe des Recyclinghofes zu einem folgenschweren Unfall gekommen sein. Eine Betondecke stürzte ein.
Nach ersten Informationen der Leitstelle Tirol wurden dabei drei Menschen verletzt, wie der ORF berichtet.
Die Feuerwehr, ein Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen rückten zum Unfallort aus.
Mittlerweile konnten laut Leitstelle alle drei Verletzten befreit werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind und wie es zu dem Deckeneinsturz kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.