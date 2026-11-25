i Die Rettungskräfte waren in vollem Einsatz. iStock Großeinsatz nach Unfall Betondecke stürzt bei Bauarbeiten ein – drei Verletzte Dramatische Szenen am Mittwochvormittag in Tirol: Bei Bauarbeiten an einem Privathaus stürzte eine Betondecke ein. Drei Menschen wurden verletzt. Von Österreich Heute 25.11.2026, 12:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz der Rettungskräfte am Mittwoch in Kramsach (Bezirk Kufstein)! Gegen 11.30 Uhr dürfte es bei Bauarbeiten an einem Privathaus in der Nähe des Recyclinghofes zu einem folgenschweren Unfall gekommen sein. Eine Betondecke stürzte ein.

Nach ersten Informationen der Leitstelle Tirol wurden dabei drei Menschen verletzt, wie der ORF berichtet.

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Die Feuerwehr, ein Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen rückten zum Unfallort aus.

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Alle Verletzten befreit

Mittlerweile konnten laut Leitstelle alle drei Verletzten befreit werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind und wie es zu dem Deckeneinsturz kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.