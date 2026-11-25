i Die Einsatzkräfte waren rasch an der Unfallstelle. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Westendorf Alko-Lenker (80) fährt nach Crash einfach weiter Ein 80-Jähriger krachte am Dienstag in Tirol mit seinem Auto gegen einen Stein. Trotz Kopfverletzung und Ölverlust setzte der Mann seine Fahrt fort. Von André Wilding 25.11.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst als sein Auto nicht mehr weiterfuhr, war für einen 80-jährigen Österreicher am Dienstagnachmittag in Tirol Schluss. Der Mann hatte zuvor einen Unfall verursacht, bei dem er sich am Kopf verletzt hatte.

Gegen 16.40 Uhr war der Pensionist auf der L204 in Westendorf vom Ortszentrum in Richtung Windau unterwegs. Als er auf Höhe Holzham 117 in die Gemeindestraße Richtung Lend abbiegen wollte, kollidierte sein Pkw mit einem Stein.

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Auto zog Ölspur hinter sich her

Obwohl sich der 80-Jährige bei dem Unfall eine Kopfverletzung unbestimmten Grades zugezogen hatte, fuhr er weiter bis nach Hopfgarten im Brixental. Auf der gesamten Strecke verlor sein Wagen Öl.

Auf der B170 im Bereich eines Sägewerks in Neuschmied blieb das Auto schließlich liegen. Bei der Polizei in Kirchberg ging daraufhin eine Meldung über einen möglichen Verkehrsunfall mit Sachschaden und einem alkoholisierten Lenker ein.

Führerschein ist weg

Ein von den Polizisten durchgeführter Alkomattest fiel positiv aus. Der 80-Jährige musste daraufhin vorläufig seinen Führerschein abgeben. Die Rettung brachte den Verletzten ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.

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Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf der B170 abwechselnd in beiden Fahrtrichtungen angehalten.