i ? "Steht vor dem Nichts" Feuer zerstört zu Hause – Familie hat alles verloren Nach einem verheerenden Brand in Oberhofen (Tirol) lebt eine fünfköpfige Familie in einem Hotel. Der Bürgermeister will nun Spenden sammeln. Von André Wilding 25.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hotelzimmer statt der eigenen vier Wände: Für eine Familie aus Oberhofen im Bezirk Innsbruck-Land hat sich das Leben am Montagabend schlagartig verändert. Ein Feuer zerstörte ihre Wohnung samt Habseligkeiten. Die Eltern und ihre drei Kinder im Alter von sechs, elf und 18 Jahren mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

"Jetzt steht eine fünfköpfige Familie vor dem Nichts", sagt Bürgermeister Jürgen Schreier gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Der Ortschef möchte nun ein Spendenkonto für die Betroffenen einrichten.

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60 Feuerwehrmänner im Einsatz

Gegen 21.15 Uhr war das Feuer in der Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Insgesamt rückten 60 Feuerwehrmänner aus Oberhofen und Telfs sowie acht Rettungssanitäter zum Brandort aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. "Die Familie war schon im Freien", berichtet Martin Fritz, Kommandant der Feuerwehr Oberhofen, der "Tiroler Tageszeitung". Mehrere Wohnungen im Erdgeschoß mussten allerdings evakuiert werden.

Bei den Löscharbeiten öffneten die Feuerwehrmänner Teile des Dachs und eine Zwischendecke. Auch Wände mussten eingerissen werden, um versteckte Glutnester aufzuspüren. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zu löschen.

Familie braucht dringend neue Wohnung

Unterdessen wurden die Eltern und ihre drei Kinder in der Innsbrucker Klinik auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht.

"Am Dienstag in der Mittagszeit wurden die Eltern und die Kinder wieder aus der Klinik entlassen", schildert Bürgermeister Schreier gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". "Sie wurden in einem Hotel in Telfs untergebracht."

Eine dauerhafte Unterkunft für die fünfköpfige Familie wird nun gesucht. "Wir suchen jetzt eine Ersatzwohnung in der Umgebung. Am besten in Oberhofen, weil hier ja die Kinder zur Schule gehen." Mit einer Spendenaktion möchte die Gemeinde zudem der Familie helfen, "die ja alles verloren hat", heißt es im Bericht der Tageszeitung.

Gutachter muss Wohnungen überprüfen

Auch die anderen Bewohner des Mehrparteienhauses konnten die Nacht nicht in ihren eigenen Wohnungen verbringen. Einige befinden sich derzeit auf Urlaub.

"Wir hoffen aber, dass sie bald in ihre Wohnungen zurückkehren können", erklärt Schreier im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung" und lobt den Einsatz der Feuerwehr: "Die Feuerwehrmänner haben gut gearbeitet, es gibt dort keine Wasserschäden."

Die Bilder des Tages i ?

Ein Gutachter muss nun feststellen, ob die Wohnungen im Erdgeschoß weiterhin sicher bewohnbar sind. Was das verheerende Feuer ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.