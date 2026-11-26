i ? Lenker auf der Flucht Polizei steht nach schwerem Autounfall vor Rätsel Zwei Verletzte und eine Suchaktion nach einem mutmaßlichen dritten Insassen! Ein schwerer Verkehrsunfall am Donnerstag in Tirol wirft Fragen auf. Von André Wilding 26.11.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Unfallwagen unterhalb einer Landesstraße, zwei Verletzte und ein womöglich verschwundener Autolenker: Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Wacht und Landl beschäftigt seit Donnerstagfrüh die Einsatzkräfte.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle dürfte der Pkw im Bereich Wacht in einer Linkskurve gegen die Leitschiene geraten sein. Durch die Wucht des Anpralls wurde diese aus ihrer Verankerung gerissen.

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Der Wagen überschlug sich in weiterer Folge mehrmals, ehe er unterhalb der Landesstraße vor einem Gebäude zum Stillstand kam.

Einsatzkräfte starteten Suchaktion

Die beiden vor Ort angetroffenen Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt. Doch bei der Frage, wer den Wagen gelenkt hatte, nahm der Fall eine überraschende Wendung.

Laut ersten Angaben der beiden Verletzten soll eine dritte Person am Steuer des Unfallwagens gesessen haben. Die Einsatzkräfte begannen daraufhin mit einer Suche in der unmittelbaren Umgebung der Unfallstelle.

War der Unfallwagen gestohlen?

Doch auch die Herkunft des Autos gibt Rätsel auf. Ersten Erkenntnissen vor Ort zufolge besteht der Verdacht, dass der Pkw zuvor gestohlen worden sein könnte.

Auch bei den montierten Kennzeichen gibt es Ungereimtheiten. Diese könnten ersten Hinweisen zufolge gestohlen oder gefälscht worden sein. Auf der Umweltplakette des Wagens befand sich ein "M"-Kürzel.

Viele Fragen noch offen

Eine offizielle Stellungnahme der Polizei liegt bisher nicht vor. Auch gesicherte Informationen zu den Hintergründen des Unfalls gibt es noch nicht.

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Die Ermittlungen sollen nun klären, wie es zu dem Unfall kam, wer tatsächlich am Steuer saß und wem der Wagen gehört.