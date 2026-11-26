i iStock Ärztemangel in Tirol Impf-Frust in Innsbruck – Termine erst im März 2027 Wer sich in Innsbruck kostenlos impfen lassen will, braucht viel Geduld. Wegen fehlender Ärzte gibt es viele freie Termine erst im Frühjahr 2027. Von Österreich Heute 26.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Monatelang auf eine Impfung warten, das ist derzeit für viele Innsbrucker Realität. Wer das kostenlose Impfangebot der Stadt in Anspruch nehmen möchte, muss sich bei zahlreichen Impfungen bis März 2027 gedulden. Der Grund: Es fehlt an Ärzten.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, wollte eine Innsbruckerin bereits im Herbst einen Termin für eine kostenlose Grippeimpfung vereinbaren. Der nächste freie Termin wäre erst im Februar 2027 gewesen, das zeigte jedenfalls das Onlineportal an.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mittlerweile ist die Grippeimpfung überhaupt aus dem Buchungsportal der städtischen Impfstelle in der Fallmerayerstraße verschwunden.

Stadt kann Nachfrage nicht mehr bewältigen

Auf Anfrage der "Tiroler Tageszeitung" erklärt die Stadt Innsbruck: "Die Grippeimpfstoffe sind inzwischen alle für die Hausärzte uneingeschränkt verfügbar. Aus diesem Grund bietet das städtische Gesundheitsamt die Grippeimpfung nicht für die Bevölkerung an."

Die Bilder des Tages i ?

Angesichts der enormen Nachfrage konzentriert sich das Gesundheitsamt derzeit vor allem auf Impfungen gegen Gürtelrose und Corona. Doch auch hier müssen sich Impfwillige in Geduld üben.

So lange musst Du auf Deine Impfung warten Gürtelrose: Termine ab Mitte Jänner 2027 Corona: derzeit keine Termine online buchbar HPV: ab März 2027 Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus: ab März 2027 Hepatitis: ab März 2027 Pneumokokken: ab März 2027 Masern, Mumps und Röteln: ab März 2027

Hinter den langen Wartezeiten steckt ein Personalproblem. Die städtische Impfstelle verfügt über keine eigenen Mitarbeiter, die Impfungen werden im laufenden Betrieb des Gesundheitsamtes durchgeführt, so die TT. Vor allem an verfügbaren Ärzten mangelt es derzeit.

Die Stadt bemüht sich nun um zusätzliche Mediziner auf Werkvertragsbasis. Bereits ab Dezember hofft man, weitere Impftermine anbieten zu können. Vorrang sollen dabei Grippe- und Corona-Impfungen haben. Eine rasche Verbesserung kann die Stadt allerdings nicht garantieren.