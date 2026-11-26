i Die Einsatzkräfte waren rasch an der Unfallstelle. Getty Images (Symbolbild) Crash in Nikolsdorf Mopedauto stürzt 100 Meter ab – Lenker alkoholisiert Ein Lenker kam am Mittwochabend in Osttirol mit seinem Mopedauto von der Straße ab und stürzte rund 100 Meter ab. Der Alkotest fiel positiv aus. Von André Wilding 26.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz eines Absturzes über rund 100 Meter kam ein Mopedauto-Lenker in Nikolsdorf (Bezirk Lienz) mit leichten Verletzungen davon.

Der Österreicher war am Mittwoch gegen 23.15 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Michelsberg unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

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Ins Schleudern geraten

Eigenen Angaben zufolge geriet der Mann aufgrund des Schneefalls mit seinem Fahrzeug ins Schleudern.

Das Mopedauto kam von der Straße ab und stürzte über steiles Waldgelände in die Tiefe. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals.

Alkotest fiel positiv aus

Obwohl das Mopedauto erheblich beschädigt wurde, gelang es dem Lenker, sich selbst aus dem Unfallwrack zu befreien. Der Mann erlitt lediglich leichte Verletzungen.

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Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.