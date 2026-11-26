Trotz eines Absturzes über rund 100 Meter kam ein Mopedauto-Lenker in Nikolsdorf (Bezirk Lienz) mit leichten Verletzungen davon.
Der Österreicher war am Mittwoch gegen 23.15 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Michelsberg unterwegs, als es zu dem Unfall kam.
Eigenen Angaben zufolge geriet der Mann aufgrund des Schneefalls mit seinem Fahrzeug ins Schleudern.
Das Mopedauto kam von der Straße ab und stürzte über steiles Waldgelände in die Tiefe. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals.
Obwohl das Mopedauto erheblich beschädigt wurde, gelang es dem Lenker, sich selbst aus dem Unfallwrack zu befreien. Der Mann erlitt lediglich leichte Verletzungen.
Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.