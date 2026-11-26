i Der LKW war noch mit Sommerreifen unterwegs, istock Prallte gegen Leitschiene Mit Sommerreifen unterwegs – Lkw stürzt Abhang hinunter Ein 33-jähriger Lkw-Lenker war am Donnerstag trotz winterlicher Straßenverhältnisse mit Sommerreifen unterwegs. Das hatte fatale Folgen. Von Österreich Heute 26.11.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glück im Unglück hatten am Donnerstag drei Männer in Osttirol! Ein 33-jähriger Rumäne war mit einem Lkw auf der Virgentalstraße in Richtung Matrei unterwegs. Trotz winterlicher Fahrbahnverhältnisse waren auf dem Fahrzeug noch Sommerreifen montiert.

Der Lkw geriet ins Rutschen, krachte gegen eine Leitschiene und stürzte mehrere Meter über steiles Gelände ab. Schließlich kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mitfahrer blieben unverletzt

Der Unfall hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Laut den Beamten der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol kam der 33-jährige Lenker mit einer leichten Verletzung davon, wie "5 Minuten" berichtet. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Die Bilder des Tages i ?

Neben der Polizei standen auch die Freiwillige Feuerwehr Virgen sowie der Rettungsdienst im Einsatz.