i Der Mann kassierte am Oberlandesgericht eine höhere Strafe. APA-Images / dpa / Albert Otti Attacke auf Lokalgast Messerstecher geht in Berufung – kassiert höhere Strafe Nach einer Messer-Attacke auf einen 25-Jährigen in Innsbruck wollte der Täter seine Haftstrafe reduzieren. Doch die Berufung ging nach hinten los. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wegen einer blutigen Attacke auf einen Lokalgast (25) in Innsbruck wurde ein 30-Jähriger am Landesgericht zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Eine zu hohe Strafe, wie der Beschuldigte wohl befand – der Mann ging in Berufung. Dies sollte sich jedoch als Fehler herausstellen.

Was war passiert? Im Februar 2025 gerieten ein Kellner und der 25-jährige Gast wegen zwei unbezahlter Getränke in Streit. Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Lokal. Zu den Streitenden gesellten sich auch zahlreiche Schaulustige. Plötzlich brach der 25-Jährige stark blutend zusammen.

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Opfer hatte Glück

Er wurde ins Spital gebracht, wo eine Stichwunde am Rücken diagnostiziert wurde. Wie die "Tiroler Tageszeitung" unter Berufung auf ein Gutachten der Gerichtsmedizin berichtet, hatte das Opfer Glück gehabt, dass keine Organe oder die Arterie verletzt wurden. Die Aktion hätte auch tödlich enden können. Zunächst geriet der Kellner ins Visier der Ermittler. Er wurde dann allerdings durch das Video einer Überwachungskamera entlastet.

Auf diesem war zu sehen, dass der 30-Jährige – ein Bekannter des Kellners – mit einem Klappmesser zugestochen hatte. Erst im Prozess am Landgericht legte der Angeklagte ein spätes Geständnis ab. Dabei betonte er, dass er den 25-Jährigen nicht töten wollte. Schlussendlich verurteilten ihn die Geschworenen wegen schwerer Körperverletzung – der Vorwurf des versuchten Mordes wurde nicht bestätigt. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde der Mann in eine forensische Anstalt eingewiesen.

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Strafe verlängert

Dennoch dürften weder der Beschuldigte noch die Staatsanwaltschaft mit dem Urteil zufrieden gewesen sein. Beide gingen in Berufung, weshalb es zur Neuauflage der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht kam. Dort setzte es nun ein härteres Urteil für den 30-Jährigen. Die Strafe wurde auf acht Jahre und neun Monate Haft verlängert.