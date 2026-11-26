Schrecklicher Unfall in Innsbruck: Am Mittwoch wollte ein 64-jähriger Österreicher gegen 19.00 Uhr in den Räumlichkeiten eines Veranstaltungszentrums gelagerte Glasplatten verrücken.
Dabei kam es zum folgenschweren Zwischenfall. Als der Mann mit den Arbeiten beschäftigt war, kippten die Platten plötzlich um.
In weiterer Folge fielen sie auf den 64-Jährigen. Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. Laut der Polizei gebe es keine Indizien auf Fremdverschulden.