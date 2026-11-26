i Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. iStock Tragödie in Innsbruck Glasplatten stürzten auf Mann – jede Hilfe kam zu spät Ein 64-Jähriger wollte in Innsbruck Glasplatten verrücken, als diese plötzlich umkippten und auf ihn stürzten. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 17:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Unfall in Innsbruck: Am Mittwoch wollte ein 64-jähriger Österreicher gegen 19.00 Uhr in den Räumlichkeiten eines Veranstaltungszentrums gelagerte Glasplatten verrücken.

Dabei kam es zum folgenschweren Zwischenfall. Als der Mann mit den Arbeiten beschäftigt war, kippten die Platten plötzlich um.

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In weiterer Folge fielen sie auf den 64-Jährigen. Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. Laut der Polizei gebe es keine Indizien auf Fremdverschulden.