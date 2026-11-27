i Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen, der sich bereits wieder auf freiem Fuß befindet. Bild: Sabine Hertel Brisante "COM"-Chats enthüllt Terror-Schüler (15) soll zu Anschlag angestiftet haben Ein 15-jähriger Österreicher soll einen gleichaltrigen Schweden zu einem Terroranschlag angestachelt haben. Nun drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Von Christian Tomsits 27.11.2026, 06:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es ernst für jenen Tiroler Schüler, dessen Entlassung aus der Untersuchungshaft zuletzt für erhebliche Unruhe an seiner Schule gesorgt hatte. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen den erst 15-jährigen Österreicher Anklage wegen terroristischer Straftaten und nationalsozialistischer Wiederbetätigung erhoben. Dem Burschen drohen trotz seines jungen Alters bis zu zehn Jahre Haft.

Jetzt wird es ernst für jenen Tiroler Schüler, dessen Entlassung aus der Untersuchungshaft zuletzt für erhebliche Unruhe an seiner Schule gesorgt hatte. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen den erst 15-jährigen Österreicher Anklage wegen terroristischer Straftaten und nationalsozialistischer Wiederbetätigung erhoben. Dem Burschen drohen trotz seines jungen Alters bis zu zehn Jahre Haft.

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Schüler wieder auf freiem Fuß

Der Schüler soll tief in die Abgründe des berüchtigten Online-Netzwerks "The COM" abgetaucht sein. In dem international verzweigten Netzwerk tummeln sich auch Minderjährige, die extreme Gewalt verherrlichen und einander radikalisieren. Anfang März knüpfte der Tiroler Kontakt zu einem gleichaltrigen Schweden. Diesen soll er laut Anklage in seinem Entschluss bestärkt haben, einen Terroranschlag auf Passanten zu verüben. Das Attentat scheiterte.

Das Versenden der belastenden Chat-Nachrichten und Nazi-Bilder gestand der Schüler ein. Er will sich der Tragweite seines Handelns allerdings nicht ganz bewusst gewesen sein, bestritt auch Sympathien für NS-Gedankengut.

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Besonders brisant: Obwohl der Staatsschutz den Teenager weiterhin für ausgesprochen gefährlich hält, wurde er am 9. November nach knapp vier Monaten aus der U-Haft entlassen. Seinen Schulunterricht absolviert der Bursche seither von zu Hause aus. Über die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die Enthaftung wurde noch nicht entschieden. Auch ein Termin für den Geschworenenprozess am Landesgericht Innsbruck steht noch aus. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.