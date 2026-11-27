i Die Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt. FF Lermoos Dramatischer Unfall Aus Auto gerettet, dann stürzt Frau (33) 150 Meter ab Schrecklicher Unfall in Tirol: Eine 33-Jährige stürzte mit ihrem Auto in ein Waldstück – danach ging es für sie noch 150 Meter in die Tiefe. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der heftige Wintereinbruch sorgte auf den Straßen Tirols am Donnerstag für zahlreiche Unfälle. Besonders dramatisch wurde es für eine 33-jährige Autolenkerin, die auf der Fernpassstraße (B179) in Richtung Nassereith unterwegs war.

Als die Frau dort gegen 14.20 Uhr entlangfuhr, herrschten winterliche Fahrbahnverhältnisse. Sie hatte mit starkem Schneefall und einer schneebedeckten Fahrbahn zu kämpfen. In einer Linkskurve passierte dann das Unglück.

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Pkw stürzte in Waldstück

Der Pkw geriet ins Rutschen und kam von der Straße ab. In weiterer Folge kam das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa acht Meter in ein steiles Waldstück ab. Eine Baumgruppe bremste den Pkw schlussendlich.

Zunächst schien alles glimpflich verlaufen zu sein. Die 33-Jährige konnte sogar selbst aus dem Wagen aussteigen. Als sie dann aber versuchte auf die Straße zu gelangen, dürfte sie laut der Polizei ausgerutscht sein.

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Frau verletzt

Die Frau stürzte dann rund 150 Meter über das steile Gelände ab. Sie kam schließlich verletzt im Bereich eines Baumes zum Liegen. Unmittelbar nachkommende Fahrzeuglenker setzten die Rettungskette in Gang und stiegen zum verunfallten Fahrzeug ab.

Bis die Einsatzkräfte eintrafen, kümmerte sich ein Zeuge um die verletzte Frau. Sie wurde von der Bergrettung Nassereith geborgen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Frau ins Krankenhaus Zams gebracht.