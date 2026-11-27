i Ein Trainingslager brachte einem Tiroler Verein einen Strafbescheid ein. Dahinter steckt eine rechtliche Grauzone. clu Rechtliche Grauzone Trainingslager gebucht! Plötzlich droht Verein Strafe Ein Trainingslager brachte einem Tiroler Verein einen Strafbescheid ein. Dahinter steckt eine rechtliche Grauzone. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ausflug ins Ausland kann für heimische Vereine rechtliche Konsequenzen haben. Das zeigt ein Fall aus Tirol: Weil ein Verein im März ein Trainingslager im italienischen Bibione organisiert hatte, kassierte dessen Obfrau einen Strafbescheid.

Die Bezirkshauptmannschaft warf dem Verein vor, über mehr als ein Jahr auf seiner Homepage Leistungen angeboten zu haben, die dem Reisebürogewerbe vorbehalten sind. So waren beim Trainingslager etwa Reisekosten, inkludierte Leistungen und Stornobedingungen angeführt.

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Gericht kippt Strafbescheid

Das Landesverwaltungsgericht hob die Strafe allerdings auf. Der Verein hatte die Reise ausschließlich für seine Mitglieder zum Selbstkostenpreis organisiert. Da keine Gewinnabsicht bestand, griff die Gewerbeordnung nicht.

Nina Haberl, Obfrau der Tiroler Reisebüros, spricht gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" bei Vereinen von "einer Grauzone" und einer "wahnsinnig diffizilen Geschichte".

Relevant sei etwa, wer eine solche Reise buchen könne. "Wenn Fremde buchen können, ist es eindeutig gewerbepflichtig", erklärt Haberl. Doch selbst bei Angeboten, die sich ausschließlich an Vereinsmitglieder richten, gebe es Diskussionsspielraum.

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Wer trägt die Zusatzkosten?

Auch die Haftung könne zum Problem werden. Falle etwa der Rückflug von einem Trainingslager aus, müssten die Teilnehmer laut Haberl für eine zusätzliche Übernachtung selbst aufkommen.

Das Pauschalreiserecht sei "unfassbar schwammig", kritisiert die Expertin. Für Reisebüros seien die Bestimmungen hingegen "Fluch und Segen zugleich". Sie müssten auch bei unverschuldeten Flugausfällen geradestehen. Genau diese Absicherung sei aber für Kunden ein Grund, ihre Reisen über ein Reisebüro zu buchen.