i Eine Person wurde schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Zoom Tirol In Wrack eingeklemmt Schwerer Unfall auf Zillertalstraße fordert 3 Verletzte Zwei Autos stießen in Fügen frontal zusammen. Drei Menschen wurden verletzt, eine Person musste mit dem Hubschrauber in die Klinik. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Zillertal sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Auf der B169 in Fügen (Bezirk Schwaz) stießen zwei entgegenkommende Autos frontal zusammen.

Eine Person wurde schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr im Bereich Gagering.

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Laut Leitstelle Tirol dürften die beiden Fahrzeuge mit erhöhter Geschwindigkeit zusammengestoßen sein.

Eine Person wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

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Schwerverletzter mit Hubschrauber abtransportiert

Insgesamt wurden drei Menschen verletzt. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht, zwei weitere Verletzte kamen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Schlitters und Fügen, Rettungsdienst, Notarzt, zwei Notarzthubschrauber und die Polizei.

Das Alter der Verletzten und die genaue Unfallursache waren zunächst noch nicht bekannt.