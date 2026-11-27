i iCloud Neue Regeln Autofahrer gebremst! Ganze Stadt soll 30er Zone werden Autofahrer müssen in Imst ab sofort besonders auf den Tacho schauen. Auf den meisten Straßen gilt Tempo 30, die Polizei kontrolliert verstärkt. Von Österreich Heute 27.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Runter vom Gas heißt es ab sofort für Autofahrer in der Tiroler Stadt Imst. Die Stadtgemeinde hat ihre Geschwindigkeitsregelungen grundlegend überarbeitet. Auf einem Großteil der Straßen darf künftig nur noch mit maximal 30 km/h gefahren werden, so der ORF.

Betroffen sind vor allem Wohngebiete sowie Straßen, auf denen viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. Mit dem neuen Tempolimit will die Stadtführung die Verkehrssicherheit erhöhen.

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Hier darfst Du weiterhin schneller fahren

Für Pendler und Autofahrer, die Imst lediglich durchqueren, ändert sich auf den wichtigsten Verkehrsverbindungen nichts. Die bisherigen Tempolimits bleiben auf folgenden Strecken bestehen:

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Mieminger Straße (B189), Tiroler Straße (B171), Zufahrt in Richtung Hahntennjoch

Auch auf einzelnen zweispurigen Gemeindestraßen darf weiterhin mit Tempo 50 gefahren werden, berichtet der ORF. Dazu zählen etwa die Langgasse und Brennbichl in Richtung Industriezone.

Weniger Verkehrsschilder geplant

Die Ausweitung der Tempo-30-Zonen war bereits im März Thema im Gemeinderat. Im Oktober wurde die neue Regelung beschlossen. Nach der Überarbeitung der Lagepläne und der Prüfung durch das Land Tirol ist sie seit Anfang November rechtskräftig.

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Verkehrsreferent Thomas Schatz sieht darin keine Einschränkung des Verkehrs. Vielmehr soll das neue Konzept für mehr Sicherheit sorgen, ohne den Verkehrsfluss auf den Hauptstraßen zu beeinträchtigen. Gleichzeitig soll die Zahl der Verkehrsschilder sinken.

Polizei verschärft Kontrollen

Wer sich nicht an die neuen Tempolimits hält, muss mit verstärkten Polizeikontrollen rechnen. Auch die Einhaltung von Einbahnregelungen soll künftig genauer überwacht werden.

Zusätzlich setzt die Stadt auf sogenannte "Smiley-Anlagen". Diese zeigen Autofahrern mit einem positiven Signal an, wenn sie sich an die erlaubte Geschwindigkeit halten.