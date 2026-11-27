Runter vom Gas heißt es ab sofort für Autofahrer in der Tiroler Stadt Imst. Die Stadtgemeinde hat ihre Geschwindigkeitsregelungen grundlegend überarbeitet. Auf einem Großteil der Straßen darf künftig nur noch mit maximal 30 km/h gefahren werden, so der ORF.
Betroffen sind vor allem Wohngebiete sowie Straßen, auf denen viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. Mit dem neuen Tempolimit will die Stadtführung die Verkehrssicherheit erhöhen.
Für Pendler und Autofahrer, die Imst lediglich durchqueren, ändert sich auf den wichtigsten Verkehrsverbindungen nichts. Die bisherigen Tempolimits bleiben auf folgenden Strecken bestehen:
Mieminger Straße (B189), Tiroler Straße (B171), Zufahrt in Richtung Hahntennjoch
Auch auf einzelnen zweispurigen Gemeindestraßen darf weiterhin mit Tempo 50 gefahren werden, berichtet der ORF. Dazu zählen etwa die Langgasse und Brennbichl in Richtung Industriezone.
Die Ausweitung der Tempo-30-Zonen war bereits im März Thema im Gemeinderat. Im Oktober wurde die neue Regelung beschlossen. Nach der Überarbeitung der Lagepläne und der Prüfung durch das Land Tirol ist sie seit Anfang November rechtskräftig.
Verkehrsreferent Thomas Schatz sieht darin keine Einschränkung des Verkehrs. Vielmehr soll das neue Konzept für mehr Sicherheit sorgen, ohne den Verkehrsfluss auf den Hauptstraßen zu beeinträchtigen. Gleichzeitig soll die Zahl der Verkehrsschilder sinken.
Wer sich nicht an die neuen Tempolimits hält, muss mit verstärkten Polizeikontrollen rechnen. Auch die Einhaltung von Einbahnregelungen soll künftig genauer überwacht werden.
Zusätzlich setzt die Stadt auf sogenannte "Smiley-Anlagen". Diese zeigen Autofahrern mit einem positiven Signal an, wenn sie sich an die erlaubte Geschwindigkeit halten.