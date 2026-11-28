Ein nächtlicher Rettungseinsatz in Sölden (Bezirk Imst) war die Folge einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.
Gegen 0.10 Uhr gerieten am Samstag ein 27-jähriger Österreicher und ein 36-jähriger Rumäne vor einem Lokal aneinander.
Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der 36-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht. Der 27-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung des verletzten Österreichers.
Anschließend wurde der 27-Jährige ins Krankenhaus Zams gebracht.