i Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Getty Images (Symbolbild) Streit vor Lokal eskaliert Schlag ins Gesicht! 27-Jähriger landet im Krankenhaus Zwei Männer gerieten in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal in Sölden aneinander. Für einen 27-jährigen Österreicher endete der Streit im Spital. Von André Wilding 28.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein nächtlicher Rettungseinsatz in Sölden (Bezirk Imst) war die Folge einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 0.10 Uhr gerieten am Samstag ein 27-jähriger Österreicher und ein 36-jähriger Rumäne vor einem Lokal aneinander.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der 36-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht. Der 27-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Rettung rückte aus

Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung des verletzten Österreichers.

Die Bilder des Tages i ?

Anschließend wurde der 27-Jährige ins Krankenhaus Zams gebracht.