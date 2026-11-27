i In der Justizanstalt Innsbruck wurde ein Häftling tot in seiner Zelle gefunden. Google Maps Staatsanwaltschaft ermittelt In seiner Zelle gefunden – Rätsel um toten Häftling Rätselhafter Todesfall in der Justizanstalt Innsbruck: Ein 30-jähriger wurde leblos in seiner Zelle entdeckt. Nun wurde eine Obduktion angeordnet. Von Österreich Heute 27.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er reagierte weder auf Ansprache noch auf Rütteln: Am Mittwochmorgen (25. November) wurde ein 30-jähriger Insasse der Justizanstalt Innsbruck ohne Lebenszeichen in seinem Bett entdeckt. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt – doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

"Trotz sofortigen Einschreitens konnte der ärztliche Notdienst nur noch das Ableben des Insassen feststellen", bestätigte das Justizministerium gegenüber der APA.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Keine Hinweise auf Gewaltdelikt

Der 30-Jährige befand sich laut APA-Informationen in Strafhaft und war in einer Gemeinschaftszelle untergebracht. Was genau zu seinem Tod führte, ist bislang unklar.

"Der Insasse war in einem Mehrpersonenhaftraum untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vor", hieß es am Freitagabend seitens des Justizministeriums.

Die Bilder des Tages i ?

Leiche wird obduziert

Nun beschäftigt der Todesfall auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck. "Die Obduktion wurde bereits angeordnet", erklärte deren Sprecher Florian Oberhofer. Diese soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. In welche Richtung ermittelt wird, sei bis dahin noch offen.

Ob der 30-Jährige an Vorerkrankungen litt, ist bislang nicht bekannt. Das Justizministerium hielt sich diesbezüglich bedeckt: "Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen keine weiteren Details zur Person und zu Umständen, die zum Ableben des Insassen geführt haben könnten, kommunizieren können"