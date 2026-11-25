i Landestierschutzverein Suchen neues Zuhause 297 Wellensittiche aus einer einzigen Wohnung gerettet Weil ihr Besitzer ins Spital musste, brauchten Hunderte Vögel auf einen Schlag eine neue Bleibe. Jetzt sucht das Tierheim nach Interessierten. Von Österreich Heute 25.11.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem derartigen Ansturm hatte im Tierheim des Landestierschutzvereins in der Grazer Grabenstraße wohl niemand gerechnet. Gleich 297 Wellensittiche mussten dort in der vergangenen Woche untergebracht werden.

Die Tierrettung der Grazer Berufsfeuerwehr hatte die Vögel zuvor aus einer Altbauwohnung geholt. Ihr Besitzer musste ins Krankenhaus, die gefiederten Freunde brauchten dringend eine neue Unterkunft.

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Katzengehege kurzerhand umgebaut

"Wir bekamen vor Jahren auf einen Schwung rund 100 Meerschweinchen. Aber 297 Tiere auf einmal, das hatten wir ehrlich gesagt noch nie", erzählt Tierheimleiterin Susanne Bräuer der "Kleinen Zeitung".

Auf so viele Neuankömmlinge war das Tierheim nicht ausgelegt. Kurzerhand wurde daher ein Katzengehege umfunktioniert und mit Ästen und Zweigen für die Vögel ausgestattet. Jeder einzelne Wellensittich wurde bei seiner Ankunft behandelt und tierärztlich untersucht.

Auch die Geräuschkulisse ist für die Mitarbeiter gewöhnungsbedürftig. "Man glaubt gar nicht, welchen Lärm die vielen Tiere machen", schildert Bräuer.

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Fast 300 Vögel suchen ein neues Zuhause

Nun hofft das Tierheim, möglichst viele der gefiederten Schützlinge vermitteln zu können. Über die Homepage des Landestierschutzvereins werden neue Besitzer gesucht. Wichtig sind ausreichend Platz zum Fliegen, genügend Beschäftigungsmöglichkeiten und vor allem die Gesellschaft anderer Wellensittiche.

Erste Interessenten gibt es bereits: Zwei Personen hätten sich am Dienstag wegen einiger der Vögel gemeldet, freut sich die Tierheimleiterin.