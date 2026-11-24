i Die Prostituierte schlug mit einer Knoblauchpresse zu Getty Images Mordversuch an Freier Knoblauchpresse statt Koitus! Sex-Date endet brutal Erst gab es Wein und Gitarrenmusik, dann eskalierte ein Treffen in Graz. Eine Frau soll ihren Freier mit einer Knoblauchpresse attackiert haben. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst romantische Stunden, dann ein Polizeieinsatz! Ein privates Treffen zwischen einer Sexarbeiterin (31) und ihrem langjährigen Kunden (37) ist in Graz völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Frau soll den Steirer mit einer Knoblauchpresse auf den Kopf geschlagen und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Polizei ermittelte zunächst sogar wegen versuchten Mordes.

Die beiden kannten einander bereits seit drei Jahren aus einem Grazer Laufhaus. Am vergangenen Samstag trafen sie sich erstmals privat. Der 37-Jährige kochte für die Kolumbianerin, anschließend tranken sie Wein. Sogar Liebeslieder auf der Gitarre spielte der Steirer für seinen Gast.

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Plötzlich griff sie zu Küchenutensilien

Doch während des anschließenden Sex kippte die Stimmung. Laut einem Bericht der "Krone" verdächtigte die 31-Jährige den Mann plötzlich, ihre Handtasche nach Wertsachen durchsucht zu haben.

Die Frau soll daraufhin in die Küche gelaufen sein und sich einen Tortenheber, eine Knoblauchpresse sowie ein Messer mit einer 25 Zentimeter langen Klinge geschnappt haben.

Mit der Knoblauchpresse soll sie ihrem Gegenüber auf den Kopf geschlagen haben. Außerdem soll sie mit dem Messer mehrere Stichbewegungen in seine Richtung gemacht haben. Der Mann konnte ihr die Waffe schließlich abnehmen und blieb unverletzt.

Mordverdacht inzwischen vom Tisch

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes auf. Bei der 31-Jährigen wurde laut Bericht Kokain im Blut festgestellt, außerdem hatte sie Marihuana dabei.

Die Situation eskalierte auch nach dem Polizeieinsatz weiter: Im Polizeianhaltezentrum soll die Frau mehrere Stunden lang randaliert haben.

Inzwischen ist die 31-Jährige wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft sieht den dringenden Tatverdacht eines versuchten Mordes nicht mehr als gegeben an. Die entsprechende Anzeige ist damit laut Bericht vom Tisch.