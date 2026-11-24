i Die Militärpolizisten bemerkten während ihres Verkehrsdienstes eine starke Rauchentwicklung. FF Kindberg Branddrama vor Weihnachten Soldaten retten Mutter und Kind im Rollstuhl vor Feuer Wenige Wochen vor Weihnachten geriet ein Wohnhaus in Brand. Eine Militärpolizei-Streife in der Nähe erwies sich als Glücksfall. Von Österreich Heute 24.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem derartigen Einsatz hatten die Soldaten der Militärpolizei wohl nicht gerechnet, als sie vergangenen Dienstag auf der Semmeringschnellstraße unterwegs waren. Auf Höhe von Kindberg (Steiermark) bemerkten sie eine starke Rauchentwicklung und gingen der Sache nach.

Gegen 8.55 Uhr erreichten die Militärpolizisten ein bereits in Flammen stehendes Wohnhaus, wie das Militärkommando Steiermark in einer Aussendung mitteilte. Die Soldaten alarmierten umgehend Feuerwehr und Polizei, wurden aber auch selbst tätig.

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Kind sitzt im Rollstuhl

In dem brennenden Gebäude befanden sich noch eine Mutter und ihr Kind, das auf einen Rollstuhl angewiesen ist. "Sie waren als Erste vor Ort und haben der Frau und ihrem Kind, das im Rollstuhl sitzt, aus dem Haus geholfen", schildert der Kindberger Feuerwehrkommandant Christian Deschmann gegenüber der "Kleinen Zeitung".

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Als rund 25 Minuten später die weiteren Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Feuerwehr konnte sich somit voll auf die Bekämpfung der Flammen konzentrieren.

60 Feuerwehrleute kämpften gegen Flammen

Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig und dauerten rund drei Stunden. Insgesamt standen etwa 60 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Betriebsfeuerwehr der Voestalpine wurde zur Unterstützung alarmiert.

Das Feuer dürfte im Heizraum des Einfamilienhauses ausgebrochen sein. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch Gegenstand von Ermittlungen.