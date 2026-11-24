i In der steirischen Mur lassen sich tatsächlich kleine Goldvorkommen finden. iStock / Bjoern Wylezich Versteckte Schätze Gold in der Mur! Hier könnte jeder fündig werden Wer auf einen kleinen Schatz hofft, muss nicht weit reisen. In der Mur versteckt sich tatsächlich Gold – doch die Suche hat einen Haken. Von Österreich Heute 24.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gold liegt nicht nur tief unter der Erde oder in fernen Ländern. Auch mitten in der Steiermark lässt sich das begehrte Edelmetall finden. In der Mur tauchen immer wieder winzige Goldvorkommen auf. Doch wie kommt das Gold überhaupt in den Fluss? Die Antwort liegt Hunderte Jahre zurück – und führt ins benachbarte Salzburg.

Gold kommt aus dem Lungau

"Das sogenannte Murgold hat seinen Ursprung eigentlich im Salzburger Lungau", erklärt Geologe Walter Kurz von der Universität Graz gegenüber der "Kleinen Zeitung". Dort befindet sich das Gebiet Rotgülden, in dem bis ins 19. Jahrhundert Gold abgebaut wurde.

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Durch Verwitterung, Regen und die natürliche Abtragung von Gestein werden kleinste Goldpartikel aus dem Gebirge gelöst. Über Bäche gelangen sie schließlich in die Mur. Dieser Transport dauert laut dem Experten Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte.

An diesen Stellen bleibt Gold liegen

Wer selbst sein Glück versuchen möchte, sollte laut Kurz vor allem auf ruhigere Flussabschnitte achten. Weil Gold eine besonders hohe Dichte besitzt, wird es nicht so leicht mit der Strömung mitgerissen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass man dort schnell reich wird. Die Goldvorkommen in der Mur sind laut Kurz äußerst gering. Mit einer Goldwaschpfanne tatsächlich etwas zu finden, ist deshalb eher die Ausnahme.

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Goldwaschen als Freizeitspaß

Wer trotzdem einmal auf Schatzsuche gehen möchte, kann sein Glück etwa bei der Goldwaschanlage in Pusterwald in der Obersteiermark versuchen. Auch die Gegend um den Scharnitzgraben ist historisch für ihre Goldvorkommen bekannt.

Heute wird dort vor allem zu touristischen Zwecken Gold gewaschen. Mit etwas Glück lässt sich dabei sogar ein echtes Goldkörnchen entdecken.

Gold gibt es übrigens auch in anderen Teilen der Alpen, etwa in den Hohen Tauern. Für einen plötzlichen Geldsegen dürfte die Suche in der Mur aber kaum reichen. Der Reiz bleibt trotzdem: Vielleicht glitzert beim nächsten Ausflug ans Flussufer tatsächlich ein winziges Stück Gold zwischen den Steinen.