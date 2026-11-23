i Der 28-Jährige wurde festgenommen. iStock Handschellen klickten 35.000 Euro Beute! Mann stahl über 30 Packerl Ein Einkaufswagen voller teurer Elektrogeräte machte die Polizei in Graz stutzig. Dahinter steckte offenbar ein dreister Einbruch in ein Postzentrum. Von Österreich Heute 23.11.2026, 23:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Anblick am Grazer Hauptbahnhof wurde einem mutmaßlichen Dieb zum Verhängnis! In der Nacht auf Samstag war ein 28-jähriger Ungar mit einem voll beladenen Einkaufswagen am Europaplatz unterwegs. Gegen 23 Uhr wurde eine Polizeistreife aufgrund eines Zeugenaufrufs auf den Mann aufmerksam.

Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: Im Einkaufswagen fanden sie hochwertige Grafikkarten, Elektrogeräte, Gutscheine und neue Kleidungsstücke. Der Verdacht: Die Waren waren gestohlen.

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Pakete aufgerissen und Beute sortiert

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der 28-Jährige zuvor ein nahegelegenes Postverteilerzentrum ausgekundschaftet haben. Anschließend soll er über einen Zaun geklettert und gewaltsam in das Gebäude eingebrochen sein.

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Dort soll er mehr als 30 Pakete mitgehen lassen haben. Für den Abtransport bediente er sich zunächst an einem Rollwagen aus dem Lager. Später soll er sogar einen Müllcontainer gestohlen haben, um die Beute wegzubringen.

In einer Tiefgarageneinfahrt machte sich der Mann schließlich ans Auspacken. Er öffnete einen Großteil der Pakete, sortierte die gestohlenen Waren und verstaute ausgewählte Gegenstände in einem Einkaufswagen.

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Schaden beträgt 35.000 Euro

Der Wert der Beute ist enorm: Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro. Sämtliche Pakete konnten sichergestellt werden.

Für den 28-Jährigen klickten noch am Hauptbahnhof die Handschellen. Bei seiner ersten Einvernahme schwieg der Ungar zunächst. Angesichts der Beweislage legte er nach weiteren Ermittlungen jedoch ein umfassendes Geständnis ab.

Wie sich herausstellte, war der Mann den Behörden in seiner Heimat bereits bekannt und wurde dort sogar gesucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert