i Schachweltmeister Gukesh Dommaraju (rechts) zog das schwarze Pferd von Chocolatier Gerhard Petzl. Gerhard Petzl Mit seinen Kreationen Süßer Schachzug! Österreicher mischt bei WM mit Ein Österreicher sorgte bei der Schach-WM in Genf für einen süßen Auftakt. Seine Schoko-Kunstwerke entschieden, wer den ersten Zug machen darf. Von Österreich Heute 24.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schach mit Schokolade! Bei der Eröffnung der Schachweltmeisterschaft am Sonntag in Genf ging es nicht nur um die besten Schachspieler der Welt, sondern auch um die süßen Kreationen eines Österreichers. Schokoladenkünstler Gerhard Petzl, der seit 2014 in der Schweiz lebt, fertigte für die Zeremonie zwei ganz besondere Kuckucksuhren an.

Schoko-Pferd entscheidet über ersten Zug

Doch statt eines Vogels versteckte sich im Inneren der Uhren jeweils eine Schachfigur – ein Pferd aus weißer und eines aus dunkler Schokolade. Die beiden Kunstwerke kamen bei der traditionellen Farbauslosung zum Einsatz.

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Der amtierende Weltmeister Dommaraju Gukesh aus Indien öffnete vor internationalem Publikum eines der beiden Kuckuckshäuschen und entdeckte darin das dunkle Schoko-Pferd. Damit stand fest: Sein Herausforderer Javokhir Sindarov aus Usbekistan darf die Weltmeisterschaft mit den weißen Figuren eröffnen.

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Nur 13 Tage Zeit

Für die beiden süßen Kunstwerke hatte der Österreicher gerade einmal 13 Tage Zeit – vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung. Was auf den ersten Blick wie geschnitztes Holz aussieht, besteht zu wesentlichen Teilen aus Schokolade. Auch die Blumenornamente und filigranen Verzierungen machen die Kuckucksuhren zu echten Hinguckern.

Für Petzl ist das Arbeiten mit der süßen Versuchung längst Alltag: Seit mehr als 30 Jahren ist der Österreicher als Chocolatier und Schokoladenkünstler international tätig. Den Auftrag für die Schach-WM erhielt er von der britischen Eventagentur Scarlett Entertainment.