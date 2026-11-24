i iStock Paukenschlag vor Gericht Statt Sohn erbt Pfleger! Brisante Wende vor Gericht Nur neun Tage nach ihrem Einzug ins Heim machte eine 93-Jährige ihren Pfleger zum Alleinerben. Vor Gericht kommt nun ein brisantes Detail ans Licht. Von Österreich Heute 24.11.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dieser Wendung hatte wohl niemand gerechnet: Ein mittlerweile pensionierter Altenpfleger steht wegen eines Erbschaftsstreits in Kärnten vor Gericht. Eine 93-Jährige aus Ferlach hatte ihm ihr Erbe vermacht – und das nur neun Tage, nachdem sie ins Pflegeheim gezogen war. Ihr einziger Sohn ging vor Gericht.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, kam es am Montag am Bezirksgericht Ferlach zu einem brisanten Schlagabtausch. Richter Johann Kogelnig stellte dem Pfleger sogar die Frage: "Haben Sie die Frau hypnotisiert, damit sie Ihnen ein Testament schreibt?"

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Der Mann wies das entschieden zurück. Seine Hypnoseausbildung habe er erst Jahre später absolviert.

Sohn fiel aus allen Wolken

Walter Bergmann erfuhr erst nach dem Tod seiner Mutter, dass diese den Pfleger zum Alleinerben gemacht hatte. Der ehemalige Mitarbeiter des Heims tauchte plötzlich mit einem Testament beim Notar auf.

"Meine Mutter hätte so etwas nie getan", sagt Bergmann laut "Kleine Zeitung". Der Anwalt des Pflegers argumentiert hingegen, die Pensionistin sei von ihrem Sohn enttäuscht gewesen, weil sie ins Heim musste.

Mehrere Mitarbeiter des Pflegeheims zeichneten vor Gericht allerdings ein anderes Bild. Der Sohn habe seine Mutter so lange wie möglich zu Hause gepflegt und sie später täglich im Heim besucht.

Pfleger erbte schon einmal

Dann nahm der Prozess eine überraschende Wendung. Auf Nachfrage des Anwalts des Sohnes räumte der Pfleger ein, bereits im Jahr 2008 von einer anderen Heimbewohnerin testamentarisch bedacht worden zu sein.

"Sagen Sie mal, wie schafft man das eigentlich, zwei Mal Alleinerbe von älteren Damen zu werden. Wie machen Sie das?", fragte der Anwalt. Die Antwort des Pflegers: "Ich weiß es nicht".

Besonders brisant: Beide Testamente wurden auf karierten Zetteln verfasst, auch der Wortlaut ist nahezu identisch.

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Richter nimmt Testamente unter die Lupe

Selbst der Richter wurde angesichts der Ähnlichkeiten stutzig. "Einige Buchstaben in den Testamenten der beiden Frauen sind komplett gleich. Die Zettel sehen wirklich ähnlich aus. Der Inhalt ist 1:1 der gleiche", wird er von der "Kleinen Zeitung" zitiert.

Mehrere Zeugen erkannten zwar die Handschrift der 93-Jährigen wieder. Die Pensionistin sei allerdings bereits verwirrt gewesen und habe gerne Texte abgeschrieben, die man ihr vorgegeben habe.

Der Anwalt des Pflegers betont unterdessen, dass sein Mandant völlig korrekt geerbt habe.

Nun soll ein medizinischer Gutachter klären, ob die 93-Jährige zum Zeitpunkt der Testamentserstellung überhaupt noch testierfähig war. Eine Entscheidung steht aus.