i Ein Mann kassierte während eines Urlaubs in Sri Lanka weiterhin Krankengeld. Eine anonyme Anzeige brachte ihn schließlich vor Gericht. istock Anonyme Mail deckt Betrug auf Trotz Krankengeld – Mann macht Urlaub in Sri Lanka Ein Mann kassierte während eines Urlaubs in Sri Lanka weiterhin Krankengeld. Eine anonyme Anzeige brachte ihn schließlich vor Gericht. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Aufenthalt in Sri Lanka hat für einen Mann aus der Steiermark ein gerichtliches Nachspiel. Obwohl er einen Monat im Ausland verbrachte, bezog er weiterhin Krankengeld. Ein anonymer Hinweis an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) brachte den Fall ins Rollen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

Die ÖGK erstattete Anzeige, die Task Force Sozialleistungsbetrug (Solbe) übernahm die Ermittlungen. Da bei einem Auslandsaufenthalt kein Anspruch auf Krankengeld besteht, hätte sich der Mann abmelden müssen.

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Mann gesteht vor Gericht

Am Bezirksgericht Feldbach bekannte sich der bisher unbescholtene Angeklagte schuldig. Warum er seinen Aufenthalt nicht gemeldet hatte, konnte er nicht erklären. Er leide unter chronischen Schmerzen und psychischen Problemen und habe sich durch die Reise gesundheitliche Besserung erhofft.

Zur anonymen Anzeige meinte er: "Ich hoffe, dass auch so genau geschaut wird, wenn ich einmal Hilfe brauche."

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Geld muss zurückgezahlt werden

Der Schaden wurde zunächst mit rund 1.200 Euro beziffert. Die ÖGK fordert nun 1.125 Euro zurück. Der Mann erklärte sich bereit, den Betrag sofort zu begleichen.

Da er geständig und bisher unbescholten war sowie den Schaden wiedergutmachen will, kam er mit einer Diversion davon. Er erhielt zwei Jahre Probezeit und muss 80 Euro Gerichtskosten bezahlen.