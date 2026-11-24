Für zahlreiche Autofahrer begann der Dienstag mit einer unliebsamen Überraschung. Wer von Norden kommend in Richtung Grazer Innenstadt unterwegs war, musste sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen.
Auf Höhe des Einkaufszentrums Shopping Nord war ein Klein-Lkw in Brand geraten und blockierte den Verkehr. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, mussten Autofahrer teilweise einen Zeitverlust von bis zu einer halben Stunde in Kauf nehmen.
Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus. Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Flammen zu löschen.
Bereits Mitte Oktober hatte ein Fahrzeugbrand in Graz für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Damals musste der Bahnhofgürtel zwischen dem Kalvariengürtel und der Keplerstraße während der Einsatz- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.