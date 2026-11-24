i Auf Höhe des Einkaufszentrums Shopping Nord ging das Fahrzeug in Flammen auf. Berufsfeuerwehr Graz Feuerwehreinsatz Auto brennt vor Shopping-Center – Stau im Frühverkehr Viel Geduld war bei Autofahrern in Graz gefragt. Ausgerechnet im Frühverkehr ging vor einem Einkaufszentrum ein Fahrzeug in Flammen auf. Von Österreich Heute 24.11.2026, 18:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zahlreiche Autofahrer begann der Dienstag mit einer unliebsamen Überraschung. Wer von Norden kommend in Richtung Grazer Innenstadt unterwegs war, musste sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen.

Auf Höhe des Einkaufszentrums Shopping Nord war ein Klein-Lkw in Brand geraten und blockierte den Verkehr. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, mussten Autofahrer teilweise einen Zeitverlust von bis zu einer halben Stunde in Kauf nehmen.

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Feuerwehr rückte unter Atemschutz an

Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus. Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Flammen zu löschen.

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Erst kürzlich ähnlicher Vorfall

Bereits Mitte Oktober hatte ein Fahrzeugbrand in Graz für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Damals musste der Bahnhofgürtel zwischen dem Kalvariengürtel und der Keplerstraße während der Einsatz- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.